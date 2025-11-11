Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, il questore chiude per 7 giorni un bar alla Crocetta

Modena, il questore chiude per 7 giorni un bar alla Crocetta

'Per impedire, attraverso la temporanea sospensione della licenza, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale'

1 minuto di lettura
Oggi la Questura di Modena ha notificato il provvedimento del Questore, adottato ai sensi del Tulps, al titolare di un bar in zona Crocetta.

Il provvedimento, della durata di 7 giorni, è frutto di una serie di verifiche dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, intensificate a partire dal giugno scorso, anche a seguito di segnalazioni da parte dei Comitati di Quartiere relative a continui episodi di microcriminalità, di disturbo della quiete pubblica nei pressi del locale, in esito alle quali è emerso che l’esercizio pubblico risulta abitualmente frequentato da persone gravate da precedenti penali o di polizia, anche irregolari sul territorio nazionale.

'Tali accertamenti hanno concorso a definire, pertanto, una situazione attuale e concreta di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica - fa sapere la questura -. Si tratta di un provvedimento a garanzia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini che ha come ratio quella di impedire, attraverso la temporanea sospensione della licenza, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Esso ha altresì la funzione di produrre un effetto dissuasivo su persone ritenute pericolose le quali vengono avvertite che la loro presenza in tale luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte. L’area rimane oggetto di continui monitoraggi da parte delle pattuglie di controllo del territorio, anche per verificare il rispetto della misura'.

