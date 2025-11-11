Rifondazione: 'Incentivi ai medici che prescrivono meno visite? Aberrazione'
Rifondazione Comunista Modena condanna duramente la scelta dell’Ausl di Modena di introdurre incentivi economici per medici di base che prescrivono meno visite
'Premiare chi limita le prescrizioni significa partire dal presupposto - offensivo per gli stessi medici - che le prescrizioni siano spesso inutili o motivate solo dal desiderio di accontentare pazienti “insistenti”. In realtà, la gran parte degli esami serve a fare prevenzione, a monitorare l’efficacia delle terapie e a intervenire tempestivamente con diagnosi precoci che possono salvare vite. Questo provvedimento va nella direzione opposta: disincentiva i controlli, favorisce la rinuncia alle cure e spinge sempre più persone verso il privato, alimentando disuguaglianze tra chi può permettersi di pagare e chi no. Ancora una volta si sposta l’obiettivo del sistema sanitario dalla tutela della salute al contenimento dei costi, alimentando una guerra tra poveri invece di garantire il libero e universale accesso alle cure - continua Rifondazione -. È lo stesso spirito che anima le recenti parole del presidente de Pascale sulla cosiddetta “mobilità sanitaria”: una visione egoistica e competitiva che tradisce la natura solidale e pubblica della sanità.
