Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, Vignali e Platis (FI): 'Inaccettabile premiare chi prescrive meno, a rischio fiducia medico-paziente'

Modena, Vignali e Platis (FI): 'Inaccettabile premiare chi prescrive meno, a rischio fiducia medico-paziente'

'Quando il medico di medicina generale si troverà davanti al terzo caso di visita cardiovascolare o la 50esima visita oculistica sceglierà liberamente?'

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

'La decisione dell’Ausl di Modena di incentivare i medici di base a prescrivere meno esami è inaccettabile: mina la fiducia tra medico e paziente e rischia di subordinare la salute alle logiche di bilancio. Il medico deve poter decidere in piena autonomia, senza il condizionamento di un premio economico. La politica dei bonus è fallimentare. L'assessore regionale alla sanità che cosa ne pensa? Ha verificato la legittimità del provvedimento? La tutela del paziente non può diventare una voce di spesa da contenere'. Così in una nota, Pietro Vignali e Antonio Platis commentano la delibera firmata dal direttore Ausl Mattia Altini (nella foto).

 'Ciò che è in gioco - ripetono gli azzurri - è la qualità della cura e con essa la fiducia delle persone nel sistema sanitario regionale. Quando il medico di medicina generale si troverà davanti al terzo caso di visita cardiovascolare o la 50esima visita oculistica o l'undicesima gastroscopia sceglierà davvero liberamente di prescrivere o meno l'esame?'

Sul caso il capogruppo Vignali depositerà un'interrogazione in regione.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Modena ricorda l'eccidio nazifascista in Piazza Grande

Modena ricorda l'eccidio nazifascista in Piazza Grande

Modena, la Bibbia di Borso d'Este lascia la città per due mesi: verrà esposta al Senato

Modena, la Bibbia di Borso d'Este lascia la città per due mesi: verrà esposta al Senato

'Dopo baby gang e Minori stranieri non accompagnati, Modena capitale anche dei nulla osta fittizi?'

'Dopo baby gang e Minori stranieri non accompagnati, Modena capitale anche dei nulla osta fittizi?'

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

'Ammanco da 850mila euro in Fondazione di Modena: quali provvedimenti sono stati presi?'

'Ammanco da 850mila euro in Fondazione di Modena: quali provvedimenti sono stati presi?'

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Modena, trasformazione di uffici in residenze: via a manifestazioni di interesse

Modena, trasformazione di uffici in residenze: via a manifestazioni di interesse

Nuovo ospedale di Carpi: dall'avviso pubblicato più dubbi che certezze

Nuovo ospedale di Carpi: dall'avviso pubblicato più dubbi che certezze

Dc, Samorì è il nuovo segretario nazionale dopo le dimissioni di Cuffaro

Dc, Samorì è il nuovo segretario nazionale dopo le dimissioni di Cuffaro

Telemedicina, Vignali e Platis: 'Pessimi dati per l'Ausl di Modena'

Telemedicina, Vignali e Platis: 'Pessimi dati per l'Ausl di Modena'