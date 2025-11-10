Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Vincono Castelnuovo, Solierese, Medolla San Felice, Camposanto e United Carpi

4 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
La Virtus Correggio esce sconfitta per 4-2 nella sfida interna (interna si fa per dire, si gioca al campo della Madonnina...) con la Sanmichelese, ma la prestazione dei biancorossi è stata comunque positiva per spirito e intensità. La gara si apre con il vantaggio ospite al 16' grazie a Peddis, bravo a chiudere un triangolo con Manzini e a superare il portiere con precisione. La Virtus reagisce subito e al 28' trova il meritato pareggio con Zito, autore di una bella azione personale conclusa con un destro imprendibile. La gioia dura però pochi minuti, perché al 32' Manzini approfitta di una disattenzione difensiva e riporta avanti la Sanmichelese. Nella ripresa gli ospiti controllano il ritmo e allungano ancora: al 10' Vernia, dopo uno scambio al limite con Peddis, infila all'incrocio per il 3-1, mentre al 34' Manzini firma la doppietta personale sfruttando l'assist di Casta. Nonostante il pesante passivo, la Virtus non smette di crederci e nel finale accorcia le distanze con Santini, che al 43' insacca dopo un'azione confusa nata da un fallo non sanzionato su Schiuma, costretto a uscire con una vistosa fasciatura.
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
La squadra di casa chiude tra gli applausi del pubblico per la generosità mostrata, ma la differenza di esperienza e qualità tra le due formazioni è apparsa evidente, con la Sanmichelese più cinica e compatta nei momenti decisivi.

I tabellini

Virtus Correggio-Sanmichelese 2-4

Reti: 16' pt Peddis (S), 28' pt Zito (V), 32' pt, 34' pt Manzini (S), 10' st Vernia (S), 41' st Santini (V)

VIRTUS CORREGGIO: Morgotti, Riccò (6' st Davoli D.), Bottoni, Corradi (17' st Santini), Aveni (28' st Bizzarri), Casarini, Lugli (33' st Davoli F.), Acquafresca (20' st Davoli M.), Benevelli, Mustica, Zito. A disp.: Attolini, Pedrazzoli, Carretti L., Morandi. All.: Carretti M.

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong (31' st Ferrari), Minutolo, Vernia, Spezzani (24' st Ratrafi), Peddis (31' st Gorzanelli), Casta (24' st Notari), Manzini (35' st Teneggi). A disp.: Paganelli, Doku, Farina, Geti. All.: Azzurro.

Arbitro: De Luca di Piacenza.

Note: ammonito Zito


Baiso Secchia-Riese 1-1

Reti: 23' pt Fontanesi (R), 45' st Bonini (B)

BAISO SECCHIA: Brevini, Bonini, Pavarini, Gazzotti, Morselli, Ruopolo, Ghirelli (30' st Casini, 40' st Incerti), Viviroli (18' st Ovi), Briselli, Caselli (18' st Caputo), Barozzi (25' st Pederzini). A disp.: Bacciocchi, Codeluppi, Zanetti. All.: Baroni

RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Carra, Teocoli, Manicardi (46' st Pirondi), Marastoni, Borghi, Prandi, Fontanesi (42' st Mussini), Mazzoli, Valenti (23' st Fall). A disp.: Benati, Di Stasio, Benigni, Zannoni.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
All.: Pavesi

Arbitro: Corneti di Bologna

Note: ammoniti Ruopolo, Viviroli, Ovi, Valenti

La Pieve Nonantola-Solierese 0-1 giocata il 08/11

Rete: 35' pt D'Ambrosio

LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei, Monari (18' st Belfakir), Timperio (37' st Iazzetta), Sghedoni, Casarano, Boriani, Montorsi, Davitti, Cantarello, Gilli (20' st Pellegrino). A disp.: Borghi, Pepe, Shanableh, Migliaccio, Traversi, Cheli.All.: Barbi

SOLIERESE: Tosi, Mecorrapaj, Ligabue, Bozzani, Mandreoli, Vignocchi (20' st Boschetti), D'Ambrosio (25' st Tagliavini), Vaccari, Dapoto (42' st Bartolomeo), Feninno, Pagano. A disp.: Prejmerean, De Matteis, Berni, Schirmo. All.: Greco

Arbitro: Topo di Cesena

Note: ammoniti Mecorrapaj, Boriani

Maranello-Castelnuovo 0-2 giocata il 08/11

Reti: 20' pt aut. Seghizzi, 13' st Ienna

MARANELLO: Khalfaoui, Guidetti (10' st Barani), Evangelisti (10' st Zagari), Galli (17' st Canalini), Tognin, Seghizzi, Orlandi, Marverti, Schiavone, Totaro, Trotta (30' st Annovi). A disp.: Mawuli, Dello Preite, Ampofo, Damiano, Saccani. All.: Tosi

CASTELNUOVO: Menozzi, Le Guern, Fontanesi, Lodi, Baroni, Manini, Copertino, Bellei Ponzi, Ienna, Bellentani (35' st Veneri), Fugallo (15' st Carbone). A disp.: Ripesi, Giovanardi, Coviello, Mazzoli, Cavani, Cantaroni, Paltrinieri. All.: Casagrandi

Arbitro: Stano di Modena

Note: spettatori 150 circa; ammonito Orlandi

Medolla San Felice-Casalgrande 2-0

Reti: 18' st Sentieri, 45' st Guidone

MEDOLLA SAN FELICE: Maccarinelli, Malavasi (9' st Franco), Saracino, Hoxha A., Sentieri, Assohoun, Trajkovic (25' st Zanoli), Abusoglu, Guidone, Pastorelli, Haddaji (9' st Tecku).
Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri
A disp.: Neri, Bagni, Leozappa, Bernabiti, Camara, Bugneac. All.: Semeraro

CASALGRANDE: Moscardini, Giordano, Palladini, Fornari, Sabbadin, Pacella, Hoxha E., Strozzi (29' st Lentini), De Carluccio (29' st Zanti), Borrelli, Sekyere. A disp.: Pe, Pigoni, Corti, Lamberti, Galletta, Neagu. All.: La Monica

Arbitro: Falaguasta di Piacenza

Note: ammoniti Malavasi, Giordano, Palladini, Sabbadin, Strozzi, Sekyere

Monteombraro-Masone 2-2

Reti: 24' pt Campaniello S. (Ma), 45' pt su rig. Bigi (Mo), 30' st Bonacini R. (Ma), 35' st Hinek R. (Mo) 

MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G., Sighinolfi (13' pt Dosi), Borri (1' st Momodu, 42' st Nardi), Corroppoli D., Bigi, Naini, Fusco (31' st Florini), Pappalardo (37' st Allegra), R.Hinek, Zattini. A disp.: Guerrieri, Corroppoli S., Magli. All.: Antonelli

MASONE: Giaroli (1' st Catellani), Campaniello N., Valmori, Bonacini R., Burani, Pozzi (11' st Gentile), Zagnoli, Tascedda, Jocic, Campaniello S. (1' st Bonacini D.), Acquah (43' st Paoli). A disp.: Omari, Ventura, Battigello, Melioli. All.: Marchesini

Arbitro: Duci di Reggio Emilia

Note: ammoniti Hinek R., Dosi, Momodu, Jocic

Sammartinese-Virtus Camposanto 1-2

Reti: 43' pt Bianchini (S), 8' st Denteh (V), 38' st aut. Corradini (V)

SAMMARTINESE: Falavigna, Turri, Montipò, Malaguti (39' st Singh), Re, Bega, Bianchini, Berselli (23' st Corradini), Ametta, Salsi S., Perini (27' st Vitiello). A disp.: Mantovan, Barbieri, Nicolini, Pedrazzoli, Amato. All.: Salsi A.

VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Boschetto (37' st Natali), Vitiello, Pjolla (12' st Diegoli), Malavasi, Grazia A., Mogavero (23' st Mensah), Ndrejaj, Gripshi (44' st Grygiel), Denteh (23' st Bortolazzi). A disp.: Grazia G., Guandalini, Telicki, Ofosu. All.: Luppi.

Arbitro: Tagliati di Ferrara.

Note: ammoniti Montipò, Re, Bega, Boschetto, Pjolla, Ndrejaj, Gripshi

Sporting Scandiano-United Carpi 1-2

Reti: 23' pt Barbieri (S), 39' pt Nadiri (U), 41' st su rig. Kolaveri (U)

SPORTING SCANDIANO: Taglini, Romani, Strozzi, Ferrari R., Muratori, Saetti Baraldi, Bottazzi (25' st Giorgi), Leoncelli (36' st Ferrari M.), Corbelli, Barbieri (36' st Capasso), Mohamed. A disp.: Tarabelloni, Lasagni, Valestri, Saetti, Vitrani, Rinaldini. All.: Giardina.

UNITED CARPI: Chiossi, Posponi (18' pt Vezzani), Kundome, Gazzini, Paramatti, Albertini, Giovannini, Pellacani, Kolaveri, Nadiri, Crispino (24' st Baraldi). A disp.: Budini, Gianasi, Nappa, Ficarelli, Mebelli, De Marino, Malvezzi. All.: Gilioli.

Arbitro: Tirri di Ferrara

Note: ammoniti Gazzini, Paramatti, Corbelli

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena ricorda l'eccidio nazifascista in Piazza Grande

Modena ricorda l'eccidio nazifascista in Piazza Grande

Modena, la Bibbia di Borso d'Este lascia la città per due mesi: verrà esposta al Senato

Modena, la Bibbia di Borso d'Este lascia la città per due mesi: verrà esposta al Senato

'Dopo baby gang e Minori stranieri non accompagnati, Modena capitale anche dei nulla osta fittizi?'

'Dopo baby gang e Minori stranieri non accompagnati, Modena capitale anche dei nulla osta fittizi?'

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

'Ammanco da 850mila euro in Fondazione di Modena: quali provvedimenti sono stati presi?'

'Ammanco da 850mila euro in Fondazione di Modena: quali provvedimenti sono stati presi?'

Modena, trasformazione di uffici in residenze: via a manifestazioni di interesse

Modena, trasformazione di uffici in residenze: via a manifestazioni di interesse

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Lamborghini, ecco la nuova Temerario da competizioni

Lamborghini, ecco la nuova Temerario da competizioni

Eccellenza, la Cdr Mutina continua la risalita: anche il Salso va ko

Eccellenza, la Cdr Mutina continua la risalita: anche il Salso va ko

Altra sconfitta per il Volley Modena, sorride in volata Imola

Altra sconfitta per il Volley Modena, sorride in volata Imola

Eccellenza, il Terre di Castelli liquida la Bobbiese e risale la classifica

Eccellenza, il Terre di Castelli liquida la Bobbiese e risale la classifica