Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

I tabellini

La Virtus Correggio esce sconfitta per 4-2 nella sfida interna (interna si fa per dire, si gioca al campo della Madonnina...) con la Sanmichelese, ma la prestazione dei biancorossi è stata comunque positiva per spirito e intensità. La gara si apre con il vantaggio ospite al 16' grazie a Peddis, bravo a chiudere un triangolo con Manzini e a superare il portiere con precisione. La Virtus reagisce subito e al 28' trova il meritato pareggio con Zito, autore di una bella azione personale conclusa con un destro imprendibile. La gioia dura però pochi minuti, perché al 32' Manzini approfitta di una disattenzione difensiva e riporta avanti la Sanmichelese. Nella ripresa gli ospiti controllano il ritmo e allungano ancora: al 10' Vernia, dopo uno scambio al limite con Peddis, infila all'incrocio per il 3-1, mentre al 34' Manzini firma la doppietta personale sfruttando l'assist di Casta. Nonostante il pesante passivo, la Virtus non smette di crederci e nel finale accorcia le distanze con Santini, che al 43' insacca dopo un'azione confusa nata da un fallo non sanzionato su Schiuma, costretto a uscire con una vistosa fasciatura.La squadra di casa chiude tra gli applausi del pubblico per la generosità mostrata, ma la differenza di esperienza e qualità tra le due formazioni è apparsa evidente, con la Sanmichelese più cinica e compatta nei momenti decisivi.Virtus Correggio-Sanmichelese 2-4Reti: 16' pt Peddis (S), 28' pt Zito (V), 32' pt, 34' pt Manzini (S), 10' st Vernia (S), 41' st Santini (V)VIRTUS CORREGGIO: Morgotti, Riccò (6' st Davoli D.), Bottoni, Corradi (17' st Santini), Aveni (28' st Bizzarri), Casarini, Lugli (33' st Davoli F.), Acquafresca (20' st Davoli M.), Benevelli, Mustica, Zito. A disp.: Attolini, Pedrazzoli, Carretti L., Morandi. All.: Carretti M.SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong (31' st Ferrari), Minutolo, Vernia, Spezzani (24' st Ratrafi), Peddis (31' st Gorzanelli), Casta (24' st Notari), Manzini (35' st Teneggi). A disp.: Paganelli, Doku, Farina, Geti. All.: Azzurro.Arbitro: De Luca di Piacenza.Note: ammonito ZitoBaiso Secchia-Riese 1-1Reti: 23' pt Fontanesi (R), 45' st Bonini (B)BAISO SECCHIA: Brevini, Bonini, Pavarini, Gazzotti, Morselli, Ruopolo, Ghirelli (30' st Casini, 40' st Incerti), Viviroli (18' st Ovi), Briselli, Caselli (18' st Caputo), Barozzi (25' st Pederzini). A disp.: Bacciocchi, Codeluppi, Zanetti. All.: BaroniRIESE: Codeluppi, Cuoghi, Carra, Teocoli, Manicardi (46' st Pirondi), Marastoni, Borghi, Prandi, Fontanesi (42' st Mussini), Mazzoli, Valenti (23' st Fall). A disp.: Benati, Di Stasio, Benigni, Zannoni.All.: PavesiArbitro: Corneti di BolognaNote: ammoniti Ruopolo, Viviroli, Ovi, Valenti La Pieve Nonantola-Solierese 0-1 giocata il 08/11Rete: 35' pt D'AmbrosioLA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei, Monari (18' st Belfakir), Timperio (37' st Iazzetta), Sghedoni, Casarano, Boriani, Montorsi, Davitti, Cantarello, Gilli (20' st Pellegrino). A disp.: Borghi, Pepe, Shanableh, Migliaccio, Traversi, Cheli.All.: BarbiSOLIERESE: Tosi, Mecorrapaj, Ligabue, Bozzani, Mandreoli, Vignocchi (20' st Boschetti), D'Ambrosio (25' st Tagliavini), Vaccari, Dapoto (42' st Bartolomeo), Feninno, Pagano. A disp.: Prejmerean, De Matteis, Berni, Schirmo. All.: GrecoArbitro: Topo di CesenaNote: ammoniti Mecorrapaj, Boriani Maranello-Castelnuovo 0-2 giocata il 08/11Reti: 20' pt aut. Seghizzi, 13' st IennaMARANELLO: Khalfaoui, Guidetti (10' st Barani), Evangelisti (10' st Zagari), Galli (17' st Canalini), Tognin, Seghizzi, Orlandi, Marverti, Schiavone, Totaro, Trotta (30' st Annovi). A disp.: Mawuli, Dello Preite, Ampofo, Damiano, Saccani. All.: TosiCASTELNUOVO: Menozzi, Le Guern, Fontanesi, Lodi, Baroni, Manini, Copertino, Bellei Ponzi, Ienna, Bellentani (35' st Veneri), Fugallo (15' st Carbone). A disp.: Ripesi, Giovanardi, Coviello, Mazzoli, Cavani, Cantaroni, Paltrinieri. All.: CasagrandiArbitro: Stano di ModenaNote: spettatori 150 circa; ammonito Orlandi Medolla San Felice-Casalgrande 2-0Reti: 18' st Sentieri, 45' st GuidoneMEDOLLA SAN FELICE: Maccarinelli, Malavasi (9' st Franco), Saracino, Hoxha A., Sentieri, Assohoun, Trajkovic (25' st Zanoli), Abusoglu, Guidone, Pastorelli, Haddaji (9' st Tecku).A disp.: Neri, Bagni, Leozappa, Bernabiti, Camara, Bugneac. All.: SemeraroCASALGRANDE: Moscardini, Giordano, Palladini, Fornari, Sabbadin, Pacella, Hoxha E., Strozzi (29' st Lentini), De Carluccio (29' st Zanti), Borrelli, Sekyere. A disp.: Pe, Pigoni, Corti, Lamberti, Galletta, Neagu. All.: La MonicaArbitro: Falaguasta di PiacenzaNote: ammoniti Malavasi, Giordano, Palladini, Sabbadin, Strozzi, Sekyere Monteombraro-Masone 2-2Reti: 24' pt Campaniello S. (Ma), 45' pt su rig. Bigi (Mo), 30' st Bonacini R. (Ma), 35' st Hinek R. (Mo) MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G., Sighinolfi (13' pt Dosi), Borri (1' st Momodu, 42' st Nardi), Corroppoli D., Bigi, Naini, Fusco (31' st Florini), Pappalardo (37' st Allegra), R.Hinek, Zattini. A disp.: Guerrieri, Corroppoli S., Magli. All.: AntonelliMASONE: Giaroli (1' st Catellani), Campaniello N., Valmori, Bonacini R., Burani, Pozzi (11' st Gentile), Zagnoli, Tascedda, Jocic, Campaniello S. (1' st Bonacini D.), Acquah (43' st Paoli). A disp.: Omari, Ventura, Battigello, Melioli. All.: MarchesiniArbitro: Duci di Reggio EmiliaNote: ammoniti Hinek R., Dosi, Momodu, Jocic Sammartinese-Virtus Camposanto 1-2Reti: 43' pt Bianchini (S), 8' st Denteh (V), 38' st aut. Corradini (V)SAMMARTINESE: Falavigna, Turri, Montipò, Malaguti (39' st Singh), Re, Bega, Bianchini, Berselli (23' st Corradini), Ametta, Salsi S., Perini (27' st Vitiello). A disp.: Mantovan, Barbieri, Nicolini, Pedrazzoli, Amato. All.: Salsi A.VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Boschetto (37' st Natali), Vitiello, Pjolla (12' st Diegoli), Malavasi, Grazia A., Mogavero (23' st Mensah), Ndrejaj, Gripshi (44' st Grygiel), Denteh (23' st Bortolazzi). A disp.: Grazia G., Guandalini, Telicki, Ofosu. All.: Luppi.Arbitro: Tagliati di Ferrara.Note: ammoniti Montipò, Re, Bega, Boschetto, Pjolla, Ndrejaj, Gripshi Sporting Scandiano-United Carpi 1-2Reti: 23' pt Barbieri (S), 39' pt Nadiri (U), 41' st su rig. Kolaveri (U)SPORTING SCANDIANO: Taglini, Romani, Strozzi, Ferrari R., Muratori, Saetti Baraldi, Bottazzi (25' st Giorgi), Leoncelli (36' st Ferrari M.), Corbelli, Barbieri (36' st Capasso), Mohamed. A disp.: Tarabelloni, Lasagni, Valestri, Saetti, Vitrani, Rinaldini. All.: Giardina.UNITED CARPI: Chiossi, Posponi (18' pt Vezzani), Kundome, Gazzini, Paramatti, Albertini, Giovannini, Pellacani, Kolaveri, Nadiri, Crispino (24' st Baraldi). A disp.: Budini, Gianasi, Nappa, Ficarelli, Mebelli, De Marino, Malvezzi. All.: Gilioli.Arbitro: Tirri di FerraraNote: ammoniti Gazzini, Paramatti, Corbelli