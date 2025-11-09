Eccellenza, il Terre di Castelli liquida la Bobbiese e risale la classifica

Continua a risalire la classifica il Terre di Castelli che supera senza problemi la modesta Bobbiese. Decidono le reti nella ripresa di Esposito al 55' e di Mata all'85’ su rigore. I piacentini, davvero, modesti, non impensieriscono mai i modenesi.
Il tabellino
TERRE DI CASTELLI-BOBBIESE 2-0
TDC: Gibertini, Vezzani (75 Dembacaj), Gigli, Palmiero, Bruno (86 Ceccarelli), Giordano (54 Zironi), Mata (86 Guidotti), Nait, Barbolini, Tzevtkov (66’ Masoch ), Esposito. A disp: Venturelli, Barbetta, Mondaini, Ben Driss. Allenatore Cattani
BOBBIESE:Ansaldi, Guglielmetti A (65 Curti)., Tessera, Blanco (Guglielmetti E.), Balbo, Gambazza, Cloralio, Kenzin, Scabini, Imprezzabile, Velardi. A disp: Tortora, Livelli, Bongiorni, Metti, Boesatti, Granata, Spotti. Allenatore Bongiorni
Reti: 55’ Esposito, 85’ Mata rig.
Ammoniti: Guglielmetti A. (B), Cloralio (B), Imprezzabile (B), Balbo (B), Mata (T), Vezzani (T), Bruno (T)
Matteo Pierotti