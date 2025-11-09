Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, il Terre di Castelli liquida la Bobbiese e risale la classifica

Decidono le reti nella ripresa di Esposito al 55' e di Mata all'85’ su rigore

1 minuto di lettura
Continua a risalire la classifica il Terre di Castelli che supera senza problemi la modesta Bobbiese. Decidono le reti nella ripresa di Esposito al 55' e di Mata all'85’ su rigore. I piacentini, davvero, modesti, non impensieriscono mai i modenesi.

Il tabellino

TERRE DI CASTELLI-BOBBIESE 2-0

TDC: Gibertini, Vezzani (75 Dembacaj), Gigli, Palmiero, Bruno (86 Ceccarelli), Giordano (54 Zironi), Mata (86 Guidotti), Nait, Barbolini, Tzevtkov (66’ Masoch ), Esposito. A disp: Venturelli, Barbetta, Mondaini, Ben Driss. Allenatore Cattani

BOBBIESE:Ansaldi, Guglielmetti A (65 Curti)., Tessera, Blanco (Guglielmetti E.), Balbo, Gambazza, Cloralio, Kenzin, Scabini, Imprezzabile, Velardi. A disp: Tortora, Livelli, Bongiorni, Metti, Boesatti, Granata, Spotti. Allenatore Bongiorni

Reti: 55’ Esposito, 85’ Mata rig.

Ammoniti: Guglielmetti A. (B), Cloralio (B), Imprezzabile (B), Balbo (B), Mata (T), Vezzani (T), Bruno (T)

Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Eccellenza, un ottimo punto per il Terre di Castelli contro la Vianese

Spostamento automedica da Vignola a Pozza di Maranello: iter regolare?

Eccellenza, il Terre di Castelli torna alla vittoria ma perde Caniparoli

Eccellenza, continua la rivoluzione al Terre di Castelli: bomber Guidone va al Medolla, il dg Luppi al Formigine

Eccellenza, il Terre di Castelli cade a Fabbrico

Eccellenza, il Terre di Castelli esce definitivamente dalla crisi: 2-0 alla Fidentina

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Volley Superlega: al Palapanini Padova murata, vince Modena 3-0

Formula 1: disastro Ferrari. Norris vince in Brasile davanti ad Antonelli e Verstappen

Il Carpi piega il Livorno 2-0

