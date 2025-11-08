Dc, Samorì è il nuovo segretario nazionale dopo le dimissioni di Cuffaro

'La dirigenza nazionale della Democrazia Cristiana ha preso atto delle dimissioni irrevocabili rassegnate dal segretario nazionale Salvatore Cuffaro. La Dc prosegue comunque, senza soluzione di continuità e mantenendo inalterata l'attuale struttura organizzativa e dirigenziale, nello sforzo di radicamento del partito in tutto il territorio nazionale. Nel ruolo e nei compiti del segretario nazionale dimissionario è subentrato il vicesegretario nazionale Gianpiero Samorì'. Così, in una nota i vertici della Dc danno notizia della staffetta tra Cuffaro e l'avvocato modenese Samorì. Ricordiamo che venerdì prossimo Totò Cuffaro comparirà davanti al gip per difendersi dalle accuse della Procura di Palermo che ha chiesto gli arresti domiciliari per associazione a delinquere, corruzione e turbativa d'asta e nell'attesa l'ex governatore ha deciso di dimettersi da segretario della Dc.

'Permangono inalterati i ruoli apicali del Presidente del Consiglio Nazionale, Renato Grassi e del segretario nazionale organizzativo Pippo Enea. Nella riunione del prossimo Consiglio Nazionale, di prossima celebrazione, nel prendere atto delle dimissioni del Segretario Salvatore Cuffaro verrà insediato l'Ufficio Politico DC e deliberata l'apertura della sede nazionale del Partito a Roma. Entro il corrente mese di novembre 2025 si terranno le riunioni delle Direzioni Regionali in tutta Italia con la partecipazione dell'Ufficio Politico' - chiude il partito.