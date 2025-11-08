Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Dc, Samorì è il nuovo segretario nazionale dopo le dimissioni di Cuffaro

Dc, Samorì è il nuovo segretario nazionale dopo le dimissioni di Cuffaro

Nel ruolo e nei compiti del segretario nazionale dimissionario è subentrato il vicesegretario nazionale Gianpiero Samorì

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

'La dirigenza nazionale della Democrazia Cristiana ha preso atto delle dimissioni irrevocabili rassegnate dal segretario nazionale Salvatore Cuffaro. La Dc prosegue comunque, senza soluzione di continuità e mantenendo inalterata l'attuale struttura organizzativa e dirigenziale, nello sforzo di radicamento del partito in tutto il territorio nazionale. Nel ruolo e nei compiti del segretario nazionale dimissionario è subentrato il vicesegretario nazionale Gianpiero Samorì'. Così, in una nota i vertici della Dc danno notizia della staffetta tra Cuffaro e l'avvocato modenese Samorì. Ricordiamo che venerdì prossimo Totò Cuffaro comparirà davanti al gip per difendersi dalle accuse della Procura di Palermo che ha chiesto gli arresti domiciliari per associazione a delinquere, corruzione e turbativa d'asta e nell'attesa l'ex governatore ha deciso di dimettersi da segretario della Dc.

'Permangono inalterati i ruoli apicali del Presidente del Consiglio Nazionale, Renato Grassi e del segretario nazionale organizzativo Pippo Enea. Nella riunione del prossimo Consiglio Nazionale, di prossima celebrazione, nel prendere atto delle dimissioni del Segretario Salvatore Cuffaro verrà insediato l'Ufficio Politico DC e deliberata l'apertura della sede nazionale del Partito a Roma.  Entro il corrente mese di novembre 2025 si terranno le riunioni delle Direzioni Regionali in tutta Italia con la partecipazione dell'Ufficio Politico' - chiude il partito.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Telemedicina, Vignali e Platis: 'Pessimi dati per l'Ausl di Modena'

Telemedicina, Vignali e Platis: 'Pessimi dati per l'Ausl di Modena'

Richiedenti asilo: in provincia di Modena in vigore accordo quadro da 59 milioni in 3 anni

Richiedenti asilo: in provincia di Modena in vigore accordo quadro da 59 milioni in 3 anni

'Modena, quella lapide sul palazzo Ducale è un affronto a chi si oppose al regime dei Duchi'

'Modena, quella lapide sul palazzo Ducale è un affronto a chi si oppose al regime dei Duchi'

'I nomi di Gaza': a Modena lettura collettiva dei nomi dei bimbi palestinesi uccisi

'I nomi di Gaza': a Modena lettura collettiva dei nomi dei bimbi palestinesi uccisi