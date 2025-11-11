Incentivi ai medici per prescrivere meno: 'No a etica a cottimo'
Il segretario regionale Snami, che non ha firmato l'accordo, evidenzia le criticità anche nella relazione medico-paziente
E' un no a tutto tondo quello che arriva per voce del segretario regionale Roberto Pieralli, del Sindacato Nazionale Medici Italiani, all'accordo proposto dall'Ausl di Modena e sottoscritto solo dalla FIMMG, che introduce un meccanismo di incentivi ai medici che prescriveranno un numero di prestazioni inferiori alla media.Parliamo di contestazione a tutto tondo in quanto gli elementi di critica coinvolgono sia aspetti scientifici e sia aspetti deontologici. Partiamo dai primi rivolgendo alcune domande al segretario regionale Snami Roberto Pieralli. 'Intanto c'è un elemento tecnico. Su quali parametri viene misurato il principio di appropriatezza? Il parametro non c'è, l'Ausl si basa su concetto che lei stessa non è in grado di definire e misurare. L'appropriatezza è prima di tutto un dovere deontologico quotidiano, non una prestazione a cottimo'.Però il problema c'è.
Spesso gli utenti non sanno a che sindacato è iscritto il proprio medico e tanto più se tale accordo è stato accettato. 'Per questo da oggi negli ambulatori dei medici dello Snami comparirà un avviso chiaro ai pazienti con scritto: 'Il sottoscritto medico aderente allo Snami, rende noto agli assisti di condividere il fatto che il proprio sindacato non abbia sottoscritto l'accordo che prevede incentivi per ridurre lo scostamento percentuale delle prescrizioni in quanto le decisioni cliniche e prescrittive debbano essere prese senza incentivi esclusivamente nell'interesse del cittadino assistito'. La credibilità della professione e il rapporto di fiducia con le persone 'si difende così, non con i bonus'.
Gi.Ga.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Sanità, vergogna a Modena: premi in denaro ai medici che prescrivono meno esami. Attacco a diritto alla salute'
Incentivi economici ai medici di base per prescrivere meno esami: così si spalanca la porta al privato
Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale
Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra
Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area
Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave
Modena ricorda l'eccidio nazifascista in Piazza Grande
Immigrazione: a Modena il business dei nulla osta per lavoro fittizi, senza controllo
Targa sugli Estensi a Palazzo Ducale, Bianchini Braglia: 'Testo non chiaro, ma sul caso c'è troppa ideologia'
Reggio Film Festival, si parla di allevamenti intensivi: Consorzio Parmigiano Reggiano toglie sponsorizzazione