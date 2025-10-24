Vaccinazione antifluenzale pediatrica: non obbligatoria, gratis sotto i 6 e pagamento sopra i 7 anni per bimbi sani

Ha preso il via lo scorso 13 ottobre la nuova campagna per la vaccinazione antinfluenzale in tutto il territorio regionale, che durerà fino a marzo 2026. Sulle 167mila dosi destinate alla provincia di Modena, una parte della quale saranno destinate ai bambini, con la somministrazione da parte della Pediatria di Comunità e dei Pediatri di libera scelta. Già da alcuni anni infatti per la vaccinazione destinata ai minori, al canale già consolidato della Pediatria di Comunità, si è aggiunto quello dei Pediatri di libera scelta, vista la loro presenza capillare e di prossimità e il legame di fiducia con i propri assistiti.In particolare, la vaccinazione antinfluenzale per i bambini si esegue gratuitamente con il pediatra per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni che non hanno patologie specifiche, quindi sani, oppure presso gli ambulatori di Pediatria di Comunità dell'Ausl di Modena.Per bambini di età superiore ai 7 anni senza patologie è necessario fissare l'appuntamento con la Pediatria di Comunità del proprio distretto sanitario. In questo caso la vaccinazione è a pagamento.Per quanto riguarda invece i bambini che rientrano nelle categorie a rischio, l’Ausl sta già contattando i genitori per fissare un appuntamento.La vaccinazione viene somministrata tramite iniezione o spray nasale.Presso le Pediatrie di Comunità è possibile richiedere anche la vaccinazione anti-Covid.La scorsa stagione, sono stati quasi 9.500 i minori di 14 anni (sani e con patologie) che si sono sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale in provincia di Modena. Dall'inizio della nuova campagna ad oggi sono quasi 1600 i bambini vaccinati dalla Pediatria di Comunità. “La vaccinazione antinfluenzale è importante per i bambini, in quanto riduce il rischio di contrarre l'influenza e, in caso di contagio, li protegge da forme gravi della malattia e dalle sue complicanze, come polmoniti, bronchiti e otiti – dichiara-. Inoltre, contribuisce a ridurre la circolazione del virus nella comunità, proteggendo anche i familiari non vaccinabili come i neonati e le persone particolarmente vulnerabili, a partire dagli anziani”.“La vaccinazione antinfluenzale è uno degli strumenti più efficaci per ridurre la circolazione e i contagi da virus influenzali durante la stagione epidemica, soprattutto fra le categorie più a rischio come i bambini piccoli' – sottolinea-. 'Durante la stagione precedente 2024/25, nelle settimane di maggiore incidenza dei casi di influenza la popolazione generale raggiunse picchi di 20 casi ogni 1000 abitanti, la fascia di bambini sotto i 4 anni raggiunse fino a 50 casi ogni 1000 abitanti.Dunque proprio la categoria dei bambini sotto i 6 anni di vita è stata posta tra le categorie a rischio dalla Circolare Ministeriale, al pari dei soggetti con patologie croniche”.Nella foto, da sinistra Silvia Cattani (pediatra libera scelta), Francesco Bellelli (responsabile Pediatria Comunità) e Alessandra Fantuzzi (Direttrice Igiene Pubblica)