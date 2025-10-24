Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vaccinazione antifluenzale pediatrica: non obbligatoria, gratis sotto i 6 e pagamento sopra i 7 anni per bimbi sani

Vaccinazione antifluenzale pediatrica: non obbligatoria, gratis sotto i 6 e pagamento sopra i 7 anni per bimbi sani

Promossa dall'Ausl. Per la fascia 6 mesi-6 anni senza patologie la vaccinazione si esegue col pediatra, mentre per i bambini che rientrano nelle categorie a rischio, l'Ausl sta contattando i genitori. Gli esperti Ausl che la consigliano spiegano il perché

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Udicon
Ha preso il via lo scorso 13 ottobre la nuova campagna per la vaccinazione antinfluenzale in tutto il territorio regionale, che durerà fino a marzo 2026. Sulle 167mila dosi destinate alla provincia di Modena, una parte della quale saranno destinate ai bambini, con la somministrazione da parte della Pediatria di Comunità e dei Pediatri di libera scelta. Già da alcuni anni infatti per la vaccinazione destinata ai minori, al canale già consolidato della Pediatria di Comunità, si è aggiunto quello dei Pediatri di libera scelta, vista la loro presenza capillare e di prossimità e il legame di fiducia con i propri assistiti.

In particolare, la vaccinazione antinfluenzale per i bambini si esegue gratuitamente con il pediatra per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni che non hanno patologie specifiche, quindi sani, oppure presso gli ambulatori di Pediatria di Comunità dell'Ausl di Modena.
Per bambini di età superiore ai 7 anni senza patologie è necessario fissare l'appuntamento con la Pediatria di Comunità del proprio distretto sanitario. In questo caso la vaccinazione è a pagamento.
Per quanto riguarda invece i bambini che rientrano nelle categorie a rischio, l’Ausl sta già contattando i genitori per fissare un appuntamento.La vaccinazione viene somministrata tramite iniezione o spray nasale.
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
Presso le Pediatrie di Comunità è possibile richiedere anche la vaccinazione anti-Covid.
La scorsa stagione, sono stati quasi 9.500 i minori di 14 anni (sani e con patologie) che si sono sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale in provincia di Modena. Dall'inizio della nuova campagna ad oggi sono quasi 1600 i bambini vaccinati dalla Pediatria di Comunità. “La vaccinazione antinfluenzale è importante per i bambini, in quanto riduce il rischio di contrarre l'influenza e, in caso di contagio, li protegge da forme gravi della malattia e dalle sue complicanze, come polmoniti, bronchiti e otiti – dichiara Francesco Bellelli, Responsabile della Pediatria di Comunità dell’Ausl di Modena -. Inoltre, contribuisce a ridurre la circolazione del virus nella comunità, proteggendo anche i familiari non vaccinabili come i neonati e le persone particolarmente vulnerabili, a partire dagli anziani”.“La vaccinazione antinfluenzale è uno degli strumenti più efficaci per ridurre la circolazione e i contagi da virus influenzali durante la stagione epidemica, soprattutto fra le categorie più a rischio come i bambini piccoli' – sottolinea Silvia Cattani, pediatra di libera scelta -. 'Durante la stagione precedente 2024/25, nelle settimane di maggiore incidenza dei casi di influenza la popolazione generale raggiunse picchi di 20 casi ogni 1000 abitanti, la fascia di bambini sotto i 4 anni raggiunse fino a 50 casi ogni 1000 abitanti.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Dunque proprio la categoria dei bambini sotto i 6 anni di vita è stata posta tra le categorie a rischio dalla Circolare Ministeriale, al pari dei soggetti con patologie croniche”.
 

Nella foto, da sinistra Silvia Cattani (pediatra libera scelta), Francesco Bellelli (responsabile Pediatria Comunità) e Alessandra Fantuzzi (Direttrice Igiene Pubblica)
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, tempi di guida e riposo non rispettati: multati 5 camionisti

Modena, tempi di guida e riposo non rispettati: multati 5 camionisti

Caso Fondazione di Modena: indagini scattate da alert esterni

Caso Fondazione di Modena: indagini scattate da alert esterni

Il Modena stasera ospita l'Empoli al Braglia

Il Modena stasera ospita l'Empoli al Braglia

Modena, bando affitto: dal Comune un milione per sostenere i cittadini

Modena, bando affitto: dal Comune un milione per sostenere i cittadini

Devianza giovanile a Modena: giusto fotografare la complessità, ma dopo l'analisi serve il coraggio di cambiare

Devianza giovanile a Modena: giusto fotografare la complessità, ma dopo l'analisi serve il coraggio di cambiare

'Lo ripeto, dobbiamo ascoltare il rumore sordo che proviene dai ragazzi, nel rispetto di diritti e doveri'

'Lo ripeto, dobbiamo ascoltare il rumore sordo che proviene dai ragazzi, nel rispetto di diritti e doveri'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Modena, una studentessa palestinese accolta a Unimore

Modena, una studentessa palestinese accolta a Unimore

Fondazione Modena, ammanco da 850mila euro. Il presidente Tiezzi: 'Mi hanno chiesto di non divulgare informazioni'

Fondazione Modena, ammanco da 850mila euro. Il presidente Tiezzi: 'Mi hanno chiesto di non divulgare informazioni'

Centro storico di Modena: dehor trasformati in dormitori e latrine

Centro storico di Modena: dehor trasformati in dormitori e latrine

Per tre giorni il Parco Novi Sad si trasforma in arena dello sport

Per tre giorni il Parco Novi Sad si trasforma in arena dello sport