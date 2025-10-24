Vaccinazione antifluenzale pediatrica: non obbligatoria, gratis sotto i 6 e pagamento sopra i 7 anni per bimbi sani
Promossa dall'Ausl. Per la fascia 6 mesi-6 anni senza patologie la vaccinazione si esegue col pediatra, mentre per i bambini che rientrano nelle categorie a rischio, l'Ausl sta contattando i genitori. Gli esperti Ausl che la consigliano spiegano il perché
In particolare, la vaccinazione antinfluenzale per i bambini si esegue gratuitamente con il pediatra per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni che non hanno patologie specifiche, quindi sani, oppure presso gli ambulatori di Pediatria di Comunità dell'Ausl di Modena.
Per bambini di età superiore ai 7 anni senza patologie è necessario fissare l'appuntamento con la Pediatria di Comunità del proprio distretto sanitario. In questo caso la vaccinazione è a pagamento.
Per quanto riguarda invece i bambini che rientrano nelle categorie a rischio, l’Ausl sta già contattando i genitori per fissare un appuntamento.La vaccinazione viene somministrata tramite iniezione o spray nasale.
La scorsa stagione, sono stati quasi 9.500 i minori di 14 anni (sani e con patologie) che si sono sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale in provincia di Modena. Dall'inizio della nuova campagna ad oggi sono quasi 1600 i bambini vaccinati dalla Pediatria di Comunità. “La vaccinazione antinfluenzale è importante per i bambini, in quanto riduce il rischio di contrarre l'influenza e, in caso di contagio, li protegge da forme gravi della malattia e dalle sue complicanze, come polmoniti, bronchiti e otiti – dichiara Francesco Bellelli, Responsabile della Pediatria di Comunità dell’Ausl di Modena -. Inoltre, contribuisce a ridurre la circolazione del virus nella comunità, proteggendo anche i familiari non vaccinabili come i neonati e le persone particolarmente vulnerabili, a partire dagli anziani”.“La vaccinazione antinfluenzale è uno degli strumenti più efficaci per ridurre la circolazione e i contagi da virus influenzali durante la stagione epidemica, soprattutto fra le categorie più a rischio come i bambini piccoli' – sottolinea Silvia Cattani, pediatra di libera scelta -. 'Durante la stagione precedente 2024/25, nelle settimane di maggiore incidenza dei casi di influenza la popolazione generale raggiunse picchi di 20 casi ogni 1000 abitanti, la fascia di bambini sotto i 4 anni raggiunse fino a 50 casi ogni 1000 abitanti.
Nella foto, da sinistra Silvia Cattani (pediatra libera scelta), Francesco Bellelli (responsabile Pediatria Comunità) e Alessandra Fantuzzi (Direttrice Igiene Pubblica)
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Devianza giovanile a Modena: giusto fotografare la complessità, ma dopo l'analisi serve il coraggio di cambiare
Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos
Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli
Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena
Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra
Modena, una studentessa palestinese accolta a Unimore
Fondazione Modena, ammanco da 850mila euro. Il presidente Tiezzi: 'Mi hanno chiesto di non divulgare informazioni'
Centro storico di Modena: dehor trasformati in dormitori e latrine
Per tre giorni il Parco Novi Sad si trasforma in arena dello sport