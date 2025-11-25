Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rischio alluvione: I nodi di decenni di mancati interventi vengono al pettine'

Rischio alluvione: I nodi di decenni di mancati interventi vengono al pettine'

Massimo Neviani (Comitato SAC): 'La sentenza sulla rotta del Panaro non ci sorprende. Preoccupa che anche dopo le alluvioni non si sia agito su quel tratto. Alla Regione non rimane altro che dirci il modello di canotto da comprare'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Udicon
'La sentenza del Tribunale delle Acque non ci sorprende affatto. Conferma, nero su bianco, ciò che tecnici, cittadini e comitati denunciano da anni: il collasso dell’argine che il 6 dicembre 2020 provocò la devastante alluvione di Nonantola non fu un evento imprevedibile, ma la diretta conseguenza di gravi e prolungate carenze di manutenzione, in un tratto già segnalato come critico ben prima di quella data'.
È quanto dichiara Massimo Neviani del Comitato Salute Ambientale Campogalliano, dopo la sentenza del Tribunale delle Acque.
 

Già la commissione d’inchiesta regionale aveva individuato una miriade di criticità strutturali: sezione dell’argine inadeguata, sponde troppo ripide, enormi apparati radicali in putrefazione, materiali non idonei, perfino mattoni incorporati nella struttura, oltre a ipotizzare la presenza di tane di animali fossori. A fronte di un quadro così compromesso, l’unico intervento realizzato dopo il 2015 è stato proprio l’eliminazione degli animali fossori. Ma su un argine ridotto in quelle condizioni, ogni fattore poteva diventare la causa scatenante di un disastro. Quel tratto arginale, tra i più fragili dell’intero sistema, non è stato adeguato neppure dopo l’alluvione. Parliamo di alcuni chilometri che già in passato avevano dato segnali di cedimento e che i tecnici avevano indicato come prioritari per interventi strutturali.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
E invece nulla: nessuna manutenzione straordinaria, che ricordiamo essere competenza della Regione, ma solo interventi tampone che non eliminano la vulnerabilità di fondo'
 

Neviani prosegue: 'Se la sentenza mette in luce responsabilità che era doveroso accertare, ciò che ci inquieta davvero sono le responsabilità per il futuro. Perché quel tratto, già giudicato estremamente fragile e protagonista della rotta del 2020, è di fatto ancora nelle stesse condizioni di allora. Nessun intervento strutturale vero è stato eseguito. Continuiamo a contare sulla buona sorte, mentre una nuova piena potrebbe riportare Nonantola e il territorio in condizioni drammaticamente simili a quelle di quattro anni fa. Ora basta rimpalli o scaricabarile sulle competenze: servono interventi strutturali. Il territorio non può permettersi un’altra tragedia annunciata'
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mostra Taysir Batniji
Articoli più Letti Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Violenza su donne, l'appello a denunciare funziona: a Modena 800 casi e 42 arresti nel 2025

Violenza su donne, l'appello a denunciare funziona: a Modena 800 casi e 42 arresti nel 2025

Cause perse dal Comune: oltre 22.000 euro fuori bilancio

Cause perse dal Comune: oltre 22.000 euro fuori bilancio

Vendita della canonica di via Piave: il Consiglio pastorale non ricompone le fratture

Vendita della canonica di via Piave: il Consiglio pastorale non ricompone le fratture

Modena Fiere, controlli alla fiera ornitologica: due animali sequestrati

Modena Fiere, controlli alla fiera ornitologica: due animali sequestrati