Modena Fiere, controlli alla fiera ornitologica: due animali sequestrati

Insieme alla Polizia Provinciale di Modena, coadiuvata dalla Polizia Provinciale di Reggio Emilia e di Bologna, sono state riscontrate sei violazioni

Nei giorni 21, 22 e 23 novembre Modena Fiere ha ospitato la 84° edizione della fiera ornitologica “Internazionale SOR 2025” organizzata dalla Società Ornitologica Reggiana. L’evento ha previsto tre giornate di apertura al pubblico, ha ospitato le più importanti aziende del settore e molti allevatori provenienti da tutta Europa.

Durante la stessa, i carabinieri del Nucleo Cites di Modena, del Gruppo Forestale di Modena e dell’unità specializzata Soarda (Sezione operativa antibracconaggio e reati in danno agli animali) hanno effettuato una serie di servizi mirati alla prevenzione ed alla repressione dei reati, con particolare riguardo al contrasto degli illeciti di natura penale ed amministrativa in materia di tutela della fauna omeoterma, tracciabilità degli esemplari, benessere animale e rispetto della normativa Cites.

Nei tre giorni della fiera sono stati oltre 40 i controlli eseguiti nei confronti di allevatori ed espositori, svolti nei confronti di soggetti italiani e stranieri, valendosi anche del supporto di soggetti privati specializzati in traduzione e in riconoscimento di avifauna.

Insieme alla Polizia Provinciale di Modena, coadiuvata dalla Polizia Provinciale di Reggio Emilia e di Bologna, sono state riscontrate sei violazioni amministrative ed effettuato due sequestri amministrativi con contestuale affidamento al Centro Tutela Fauna di Monte Adone a Bologna.

