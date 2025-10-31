Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Aipo, Gianluca Zanichelli confermato alla guida della Agenzia

L’incarico ha una durata quinquennale. Zanichelli rivestiva attualmente la carica, temporanea, di Direttore facente funzioni

Il Comitato di Indirizzo AIPo, formato da Gianpaolo Bottacin (assessore regionale del Veneto all'Ambiente, Clima, Protezione civile, Dissesto idrogeologico e Presidente del Comitato di Indirizzo), Michele De Pascale (Presidente della Regione Emilia-Romagna), Gianluca Comazzi (assessore regionale della Lombardia al Territorio e Sistemi verdi) e Marco Gabusi (assessore regionale del Piemonte a Trasporti e infrastrutture, Opere pubbliche e difesa del suolo, Protezione civile) ha nominato nella seduta del 27 ottobre Gianluca Zanichelli Direttore dell’Agenzia. L’incarico ha una durata quinquennale. Zanichelli rivestiva attualmente la carica, temporanea, di Direttore facente funzioni dopo la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'ex direttore Meuccio Berselli.
'Ringrazio i Componenti del Comitato di Indirizzo AIPo per la fiducia accordatami e assicuro tutto l’impegno necessario per esserne all’altezza – ha commentato Zanichelli -. AIPo è un’Agenzia caratterizzata da notevoli capacità professionali, che sempre più andranno messe a frutto per garantire prevenzione ed efficace gestione del rischio idraulico, salvaguardia, valorizzazione e fruizione degli ambienti fluviali, potenziamento della navigazione interna. Le sfide che abbiamo di fronte sono grandi e complesse, a partire dalla conclusione degli interventi di “Rinaturazione dell’area del Po” finanziati dal PNRR, che stiamo portando avanti nel rispetto dei tempi e dei target assegnati, e dal ripetersi di fenomeni avversi intensi e improvvisi, conseguenti anche al cambiamento climatico, che negli ultimi anni hanno riguardato soprattutto gli affluenti.
Per questo, accanto a risorse adeguate e a un continuo aggiornamento scientifico e tecnologico, è fondamentale proseguire il lavoro di squadra con tutti gli Enti interessati – Ministeri, Regioni, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Enti locali, Consorzi di bonifica – per offrire soluzioni sempre più condivise ed efficaci, sia sotto il profilo strutturale delle opere di difesa che nell’uso consapevole del territorio'.
Gianluca Zanichelli, 58 anni, è laureato in Ingegneria Civile-Idraulica presso l’Università di Parma. Dopo un’esperienza professionale nel settore privato, è stato assunto nel 1995 nell’allora “Magistrato per il Po” - dal 2003 Agenzia Interregionale per il fiume Po - ricoprendo diversi incarichi nei vari uffici territoriali dell’Agenzia e divenendone poi Dirigente Tecnico. Nel 2023 era stato nominato dal CdI AIPo Direttore Vicario dell’Agenzia facente funzioni.
