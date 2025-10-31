Aipo, Gianluca Zanichelli confermato alla guida della Agenzia
L’incarico ha una durata quinquennale. Zanichelli rivestiva attualmente la carica, temporanea, di Direttore facente funzioni
'Ringrazio i Componenti del Comitato di Indirizzo AIPo per la fiducia accordatami e assicuro tutto l’impegno necessario per esserne all’altezza – ha commentato Zanichelli -. AIPo è un’Agenzia caratterizzata da notevoli capacità professionali, che sempre più andranno messe a frutto per garantire prevenzione ed efficace gestione del rischio idraulico, salvaguardia, valorizzazione e fruizione degli ambienti fluviali, potenziamento della navigazione interna. Le sfide che abbiamo di fronte sono grandi e complesse, a partire dalla conclusione degli interventi di “Rinaturazione dell’area del Po” finanziati dal PNRR, che stiamo portando avanti nel rispetto dei tempi e dei target assegnati, e dal ripetersi di fenomeni avversi intensi e improvvisi, conseguenti anche al cambiamento climatico, che negli ultimi anni hanno riguardato soprattutto gli affluenti.
Gianluca Zanichelli, 58 anni, è laureato in Ingegneria Civile-Idraulica presso l’Università di Parma. Dopo un’esperienza professionale nel settore privato, è stato assunto nel 1995 nell’allora “Magistrato per il Po” - dal 2003 Agenzia Interregionale per il fiume Po - ricoprendo diversi incarichi nei vari uffici territoriali dell’Agenzia e divenendone poi Dirigente Tecnico. Nel 2023 era stato nominato dal CdI AIPo Direttore Vicario dell’Agenzia facente funzioni.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli
'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'
Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista
Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'
Segreteria Pd Modena, l'ora delle candidature: contro Paradisi Muzzarelli pensa a Lenzini o addirittura a se stesso
Museo del Corni ancora invisibile, ma una soluzione è alle porte
Modena, illuminazione pubblica: Edison si aggiudica la gara
Liste d'attesa in Emilia Romagna, Mastacchi: 'I cittadini vogliono risposte'