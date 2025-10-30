Modena, illuminazione pubblica: Edison si aggiudica la gara

Risultato a sorpresa nel bando di gara per l’affidamento della gestione del servizio di illuminazione pubblica e semaforica a Modena. La gara prevedeva una spesa complessiva per il Comune stimata in poco più di 52 milioni di euro per l’intera durata del contratto pari a 9 anni e, come spiega l'assessore Paolo Zanca questo pomeriggio a La Pressa, la 'base di gara partiva da una cifra inferiore di 1,7 milioni rispetto all'attuale spesa annua per il servizio'. Otto le aziende che hanno partecipato al bando tra cui, come spiegò sempre l'assessore alle partecipate, l'attuale gestore Hera, oltre a Enel, City Greenlight e Consorzio Innova.

'Edison ha presentato l'offerta economica più bassa, mentre le offerte tecniche erano sostanzialmente tutte alla pari - afferma Zanca -. Complessivamente la gara è stata aggiudicata con uno scarto pari a 2,5 punti rispetto alla seconda classificata'.

Zanca conclude che si occuperà in prima persona anche della gestione dell'appalto: 'Il sindaco mi ha chiesto di continuare a seguire questo servizio'.

