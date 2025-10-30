Risultato a sorpresa nel bando di gara per l’affidamento della gestione del servizio di illuminazione pubblica e semaforica a Modena. La gara prevedeva una spesa complessiva per il Comune stimata in poco più di 52 milioni di euro per l’intera durata del contratto pari a 9 anni e, come spiega l'assessore Paolo Zanca questo pomeriggio a La Pressa, la 'base di gara partiva da una cifra inferiore di 1,7 milioni rispetto all'attuale spesa annua per il servizio'. Otto le aziende che hanno partecipato al bando tra cui, come spiegò sempre l'assessore alle partecipate, l'attuale gestore Hera, oltre a Enel, City Greenlight e Consorzio Innova.
'Edison ha presentato l'offerta economica più bassa, mentre le offerte tecniche erano sostanzialmente tutte alla pari - afferma Zanca -. Complessivamente la gara è stata aggiudicata con uno scarto pari a 2,5 punti rispetto alla seconda classificata'.
Zanca conclude che si occuperà in prima persona anche della gestione dell'appalto: 'Il sindaco mi ha chiesto di continuare a seguire questo servizio'.
Modena, illuminazione pubblica: Edison si aggiudica la gara
Dalla multiutility controllata interamente dal gruppo francese Électricité de France offerta economica più bassa rispetto agli altri 7 candidati, tra cui Hera
Risultato a sorpresa nel bando di gara per l’affidamento della gestione del servizio di illuminazione pubblica e semaforica a Modena. La gara prevedeva una spesa complessiva per il Comune stimata in poco più di 52 milioni di euro per l’intera durata del contratto pari a 9 anni e, come spiega l'assessore Paolo Zanca questo pomeriggio a La Pressa, la 'base di gara partiva da una cifra inferiore di 1,7 milioni rispetto all'attuale spesa annua per il servizio'. Otto le aziende che hanno partecipato al bando tra cui, come spiegò sempre l'assessore alle partecipate, l'attuale gestore Hera, oltre a Enel, City Greenlight e Consorzio Innova.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli
'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'
Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista
Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta
Liste d'attesa in Emilia Romagna, Mastacchi: 'I cittadini vogliono risposte'
Anna Cisint a Sassuolo e Castelfranco: 'Le moschee irregolari vanno chiuse, i sindaci facciano rispettare la legge'
Finale Emilia, Forza Italia denuncia: a 13 anni dal sisma ricostruzione pubblica al palo
Forza Italia Provincia Modena, nasce la 'Giunta degli esperti': Gidari vicesegretario