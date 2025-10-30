Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Liste d'attesa in Emilia Romagna, Mastacchi: 'I cittadini vogliono risposte'

Liste d'attesa in Emilia Romagna, Mastacchi: 'I cittadini vogliono risposte'

'Dobbiamo passare dalle norme che si auto-difendono e che danno giustificazioni a quello che non funziona, a un sistema che comincia a dare delle risposte'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
E’ stata discussa nel corso dell’ultima Aula dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna l’interpellanza presentata dal Consigliere di Rete Civica Marco Mastacchi riguardo la gestione delle liste d'attesa sanitarie. L'interpellanza critica aspramente la disconnessione tra la normativa vigente — molto articolata e complessa — e la sua effettiva applicazione pratica da parte delle Aziende Sanitarie. 'Abbiamo evidenziato diversi problemi sistemici, inclusa la mancata accessibilità costante alle agende di prenotazione e l'omissione nel contattare i pazienti inseriti nelle preliste. Inoltre gli specialisti spesso non 'prendono in carico' il paziente, costringendolo a rivolgersi nuovamente al Medico di Medicina Generale (MMG) per le prescrizioni, specialmente per i pazienti cronici, che perdono anche il diritto all'esenzione dal ticket per le visite di controllo, dovendole dichiarare “prime visite” - afferma Mastacchi -. L'assessore Massimo Fabi ha risposto affermando che ci sono sistemi di monitoraggio pubblici e che la Regione sta lavorando attivamente per migliorare il rispetto dei tempi di attesa, in linea con gli standard nazionali e regionali. Fabi ha sottolineato gli sforzi per la continuità assistenziale e la gestione delle preliste per le criticità, non rispondendo – di fatto - in merito alle motivazioni per le quali le norme non sono applicate'.
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici

Mastacchi ha ribadito l'insoddisfazione per la discrepanza tra i dati ufficiali e le difficoltà pratiche incontrate dai cittadini, costretti a grandi disagi dovuti agli spostamenti e ai conseguenti tempi, che sarebbero molto più snelli e rapidi se le norme fossero applicate. Ha poi invocato un cambio di paradigma orientato ai diritti. 'Non è andando a leggere i dati sul sistema o sul sito web che si danno risposte concrete ai cittadini. Sappiamo bene che ogni sistema si crea una sorta di schermatura, di autodifesa, per tutelarsi. Ci sono delle norme, viene fatto tutto quello che serve per dimostrare che “va tutto bene” e non quello che serve per risolvere i problemi dei cittadini'. Ha sottolineato. 'Ho sollecitato più volte il cambio necessario: bisogna guardare ai diritti delle persone e non solo alle normative e al fatto di adempierle formalmente. Non basta scrivere o normare un problema, dobbiamo risolverlo ed è questo che ci aspettiamo tutti quanti. Dobbiamo passare dalle norme che si auto-difendono e che danno giustificazioni a quello che non funziona, a un sistema che comincia a dare delle risposte ai cittadini'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Modena Civica si rafforza: entrano Antonella Bernardo e Antonio Dell’Erario

Modena Civica si rafforza: entrano Antonella Bernardo e Antonio Dell’Erario

Anna Cisint a Sassuolo e Castelfranco: 'Le moschee irregolari vanno chiuse, i sindaci facciano rispettare la legge'

Anna Cisint a Sassuolo e Castelfranco: 'Le moschee irregolari vanno chiuse, i sindaci facciano rispettare la legge'

Finale Emilia, Forza Italia denuncia: a 13 anni dal sisma ricostruzione pubblica al palo

Finale Emilia, Forza Italia denuncia: a 13 anni dal sisma ricostruzione pubblica al palo

Il caso di Ciao Comunicazione e i rapporti con Stefano Bonaccini

Il caso di Ciao Comunicazione e i rapporti con Stefano Bonaccini