Museo del Corni ancora invisibile, ma una soluzione è alle porte
Si è impegnata a darla all'Associazione Amici del Corni, l'assessore al Patrimonio Giulio Guerzoni in risposta ad una interrogazione di Piergiulio Giacobazzi
Il consigliere ha ricordato che l’associazione, ad agosto 2023 ha dovuto liberare i locali utilizzati all’interno della scuola per consentire i lavori di ristrutturazione, che Comune e Provincia hanno garantito sostegno nel reperire nuovi spazi e, in sede di presentazione in Commissione comunale del progetto Ago– Modena Fabbriche Culturali, era stata data la disponibilità eventualmente anche di spazi all’interno del nuovo contenitore, ma che “a oggi nessuna soluzione logistica definitiva e idonea pare essere stata realmente proposta all’Associazione”. Giacobazzi ha quindi domandato se sono “già state prese in considerazione soluzioni logistiche definitive e idonee da sottoporre all’Associazione e, in caso affermativo, quali e con quali tempi di trasferimento anche per garantire la prosecuzione dell’attività della stessa” o,
L’assessore ha espresso condivisione sulla centralità dell'istituto rispetto alla vita della città, in quanto riferimento certo per la filiera della formazione secondaria superiore. “Il Comune – ha chiarito – riconosce da tanto tempo l'importanza culturale dell'associazione Amici del Corni con cui c’è sempre stato un positivo dialogo e già con delibera di Giunta del 2016 aveva approvato una convenzione di durata decennale con l’associazione e con l’Itis Corni con la quale il Comune si è presa l’impegno, qualora l'Associazione Amici del Corni dovesse sciogliersi, a prendere in carico i macchinari/attrezzature di proprietà dell'associazione, trovando locali idonei per la loro custodia, per evitare che il patrimonio tecnico-scientifico si disperda”.Guerzoni ha quindi ricordato che, nell’estate del 2023, a fronte di una necessità urgente di trasloco, l’Amministrazione si era attivata per aiutare l’associazione Amici del Corni a trovare una nuova locazione per le attrezzature storiche: “Fu individuato lo spazio Ex Mata di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, che si rese disponibile in considerazione anche del fatto che il locale era vuoto”.
Concludendo il confronto, l’assessore Guerzoni ha spiegato che “trovare una sede adeguata significa conciliare diversi piani: formale, economico, logistico e fattuale”, chiarendo che “un conto è trovare un ufficio, un altro è trovare uno spazio da 300-500 metri quadrati, possibilmente piano terra, con accesso per carico e scarico, e idoneo al funzionamento delle macchine”. L’assessore ha comunque ribadito “la disponibilità totale dell’amministrazione a collaborare con l’associazione”, annunciando che “sono al vaglio due o tre ipotesi interne al patrimonio comunale,”.
