Modena, è morto a 77 anni Vincenzo Baschieri: lutto in Confcooperative

Lutto nella cooperazione per la scomparsa a 77 anni di Vincenzo Baschieri. Fu tra i fondatori nel 1981 della cooperativa di abitazione Unioncasa di Modena (aderente a Confcooperative), della quale è stato presidente per trent’anni (dal 1983 al 2013).

Laureato in ingegneria, aveva 77 anni; lascia la moglie Marta, i figli Marco e Maria Giulia, il nipote Ludovico Gabriel. I funerali verranno celebrati domani – giovedì 27 novembre – alle 15:30 nella chiesa di S. Rita a Modena.

'Vincenzo Baschieri è stato, insieme ad Alberto Pacchioni e al compianto Giuseppe Venturelli, uno dei padri della cooperazione di abitazione non solo modenese – afferma il presidente di Unioncasa Paolo Meschiari – Ha guidato la nascita e il boom di un’esperienza locale presa a modello in tutta Italia. Dodici anni fa ha scelto di fare un passo indietro e lasciare le redini della cooperativa a una nuova generazione di dirigenti. Oggi Unioncasa, che in 44 anni ha costruito 3.200 alloggi a Modena e provincia, conta 7.280 soci'.

Baschieri ha ricoperto per molti anni incarichi anche in Confcooperative Modena (dal 2023 Terre d’Emilia), che esprime condoglianze ai familiari, soci e dipendenti di Unioncasa.

'Vincenzo è stato un autentico cooperatore, un esempio per i più giovani – afferma il presidente di Confcooperative Terre d’Emilia Matteo Caramaschi – Ci ha insegnato cosa significa fare cooperazione, non solo con le parole, ma soprattutto con le azioni concrete'.