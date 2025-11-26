Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Agromafie, prestiti facili e finti fertilizzanti tossici sono il nuovo volto delle infiltrazioni

Agromafie, prestiti facili e finti fertilizzanti tossici sono il nuovo volto delle infiltrazioni
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Il nuovo volto delle agromafie entra nelle aziende agricole attraverso un gesto apparentemente innocuo: la proposta di spargere compost sui terreni

1 minuto di lettura

Le agromafie entrano nelle aziende agricole attraverso un gesto apparentemente innocuo: la proposta di spargere compost sui terreni. Un materiale presentato come fertilizzante naturale, offerto nemmeno a pagamento in cambio di denaro offerto ma in forma di prestito.

È da qui, dall'accettazione di questa che viene prospettata come opportunità, appetibile per imprenditori che magari necessitano di liquidità o di coprire spese o introiti mancati, che viene aperta la porta ad una forma di crimine che guiderà con esiti presumibilmente disastrosi, il futuro dell'azienda.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, è morto a 77 anni Vincenzo Baschieri: lutto in Confcooperative

Modena, è morto a 77 anni Vincenzo Baschieri: lutto in Confcooperative

Stradello Sottopassaggio a Modena est, furgone incastrato

Stradello Sottopassaggio a Modena est, furgone incastrato

Modena, ecco il nuovo centro rifiuti a Ponte Alto da 2500 metri quadrati

Modena, ecco il nuovo centro rifiuti a Ponte Alto da 2500 metri quadrati

25 novembre: 100 uomini ammoniti dal questore per violenza nel 2025

25 novembre: 100 uomini ammoniti dal questore per violenza nel 2025