Allarme agromafie: ecco come con il compost entrano inquinano aziende e produzioni

È da qui, dall'accettazione di questa che viene prospettata come opportunità, appetibile per imprenditori che magari necessitano di liquidità o di coprire spese o introiti mancati, che viene aperta la porta ad una forma di crimine che guiderà con esiti presumibilmente disastrosi, il futuro dell'aziendaE' il quadro che in maniera chiara e diretta ha tracciato questa mattina Marcello Fracanzani, Consigliere della Corte di Cassazione e componente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Osservatorio Agromafie, rivolgendosi alla platea di agricoltori, autorità civili, militari, e delle forze dell'ordine, presente al convegno “L’economia nella provincia di Modena, tra cultura della legalità e lotta alle infiltrazioni malavitose' organizzato dall’Osservatorio Agromafie, Fondazione promossa da Coldiretti, il cui Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Procuratore Gian Carlo Caselli, con il sostegno della Camera di commercio di Modena e la collaborazione di Coldiretti Modena.
L'approccio della mafia in agricoltura'Gli emissari delle mafie agiscono da soli, senza società di riferimento, difficili da tracciare o collegare a organizzazioni criminali. Si presentano agli imprenditori in difficoltà con due strumenti: compost da spargere sui terreni, spacciato per materiale innocuo, (ma che nel tempo si mostrerà anche carico di rifiuti industriali), e piccoli prestiti a breve scadenza. Diedi, venti, trenta mila euro, per agganciare aziende che vivono un momento di scarsa liquidità''La crisi di liquidità - ha spiegato il magistrato - è l’innesco più frequente: “Basta un bando comunitario andato male, un grande acquirente troppo esigente ma dal quale dipende la propria attività o una spesa familiare improvvisa. Situazioni comuni, che aprono varchi pericolosi”. 'L’ingresso - descrive Fracanzani - è dolce, senza minacce né imposizioni. Tutto avviene in incontri riservati, con rapporti individuali difficili da intercettare e, a differenza di quanto avviene in altri settori, i referenti non entrano mai nell'assetto dell'azienda. Ne stanno al di fuori ma con un peso sempre maggiore.
Il compost “regalato” in cambio di un prestito, non è compost, ma rifiuto che compromette l'azienda e la produzione“Una volta inquinati i terreni con sostanze tossiche, la bonifica diventa quasi impossibile”, ha avvertito il magistrato.
Il consiglio: segnalare alle associazioni denunciare alle autorità competenti e per chi da subito vuole testare la buona fede di chi offe compost fare una proposta: analisi del terreno con il compost a spese di chi lo propone con la logica del 'Io imprenditore faccio fare le analisi e tu che mi offri il compost le paghi'
Modena: territorio di eccellenza, quindi territorio ad alto rischioIl Modenese, pur essendo ancora “abbastanza impermeabile”, resta un’area strategica per le agromafie, con 23 prodotti DOP e IGP, un sistema agroalimentare tra i più forti d’Italia, al settimo posto nazionale per valore economico del comparto.
Più un territorio è ricco e competitivo, maggiore è l’interesse delle economie criminali. Per questo la provincia è oggi “sotto osservazione”, anche se non esistono dati ufficiali sulla diffusione del fenomeno: gli emissari sono difficili da individuare e le denunce sono poche.
Coldiretti: “Siamo il primo presidio. Servono strumenti e una squadra più forte”Il presidente provinciale Coldiretti Luca Borsari ha ribadito l’impegno dell’associazione nel tutelare le imprese agricole da offerte sospette e proposte troppo vantaggiose.
“Giornate come questa servono per raccogliere informazioni dal territorio, confrontarci con le istituzioni e dare strumenti alle aziende”, ha spiegato.
Coldiretti mantiene uno sportello costantemente aperto per affiancare gli imprenditori nella valutazione di qualsiasi nuova proposta economica o commerciale. L’obiettivo è proteggere il valore dell’agroalimentare modenese, la credibilità delle sue eccellenze, i giovani che vogliono investire in agricoltura, un export da quasi 2 miliardi di euro.
E soprattutto garantire che la parola legalità resti un pilastro del futuro agricolo del territorio.