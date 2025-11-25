Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci

Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci

Con Marcovalerio Pozzato, il sindaco di Carpi Riccardo Righi, la sindaca di Mirandola Letizia Budri e il sindaco di Modena Massimo Mezzetti

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

Giovedì ci si attende un caldissimo faccia a faccia a Modena. La sede della Provincia in viale Martiri ospiterà infatti un incontro sul tema 'Efficienza efficacia ed economicità nella gestione dei servizi pubblici e nel funzionamento delle Partecipate', relatori saranno tra gli altri il presidente della sezione Controllo della Corte dei Conti emiliana, Marcovalerio Pozzato, il sindaco di Carpi Riccardo Righi, la sindaca di Mirandola Letizia Budri e il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. Pozzato è il presidente che ha firmato la famosa delibera della Corte dei Conti (qui integrale) con la quale è stato bocciato in toto il piano per la cessione del controllo esclusivo di Aimag ad Hera, un piano al quale proprio Righi e la Budri avevano lavorato a lungo, spendendosi anche a livello personale.

Per Pozzato invece l’operazione manca di una motivazione analitica, la convenienza economica non è stata dimostrata, le alternative non sono state esplorate, parlando di carenza istruttoria, di contrasto con i principi di efficienza ed economicità e ricordando il precedente di A2A – quello che il Consiglio di Stato stoppò proprio per mancanza di gara.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, l'assessore Ferrari a Italia Nostra: 'Sul Pug considerazioni fuori luogo'

Modena, l'assessore Ferrari a Italia Nostra: 'Sul Pug considerazioni fuori luogo'

Operazione Hera, Aimag non molla: lunedì prossimo nuovo vertice a Mirandola

Operazione Hera, Aimag non molla: lunedì prossimo nuovo vertice a Mirandola

Passo indietro per il Volley Modena sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio

Passo indietro per il Volley Modena sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio

Modena, Mezzetti presenta il Bilancio 2026 e attacca ancora su ex Fonderie: 'Costi raddoppiati'

Modena, Mezzetti presenta il Bilancio 2026 e attacca ancora su ex Fonderie: 'Costi raddoppiati'

Cause perse dal Comune: oltre 22.000 euro fuori bilancio

Cause perse dal Comune: oltre 22.000 euro fuori bilancio

Vendita della canonica di via Piave: il Consiglio pastorale non ricompone le fratture

Vendita della canonica di via Piave: il Consiglio pastorale non ricompone le fratture

Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Sanità, Paldino: 'Duplicato il costo per certificati di disabilità, così non va'

Sanità, Paldino: 'Duplicato il costo per certificati di disabilità, così non va'

Sicurezza e devianza giovanile: un anno dopo sindaco di nuovo alla prova dei cittadini

Sicurezza e devianza giovanile: un anno dopo sindaco di nuovo alla prova dei cittadini

‘Nuova moschea a Sassuolo: il sindaco getta la palla e non affronta realtà e responsabilità’

‘Nuova moschea a Sassuolo: il sindaco getta la palla e non affronta realtà e responsabilità’

Elezioni Regionali, il centrosinistra si risolleva e vince in Puglia e Campania. Veneto al centrodestra

Elezioni Regionali, il centrosinistra si risolleva e vince in Puglia e Campania. Veneto al centrodestra