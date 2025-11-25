Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci

Giovedì ci si attende un caldissimo faccia a faccia a Modena. La sede della Provincia in viale Martiri ospiterà infatti un incontro sul tema 'Efficienza efficacia ed economicità nella gestione dei servizi pubblici e nel funzionamento delle Partecipate', relatori saranno tra gli altri il presidente della sezione Controllo della Corte dei Conti emiliana, Marcovalerio Pozzato, il sindaco di Carpi Riccardo Righi, la sindaca di Mirandola Letizia Budri e il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. Pozzato è il presidente che ha firmato la famosa delibera della Corte dei Conti (qui integrale) con la quale è stato bocciato in toto il piano per la cessione del controllo esclusivo di Aimag ad Hera, un piano al quale proprio Righi e la Budri avevano lavorato a lungo, spendendosi anche a livello personale.

Per Pozzato invece l’operazione manca di una motivazione analitica, la convenienza economica non è stata dimostrata, le alternative non sono state esplorate, parlando di carenza istruttoria, di contrasto con i principi di efficienza ed economicità e ricordando il precedente di A2A – quello che il Consiglio di Stato stoppò proprio per mancanza di gara.