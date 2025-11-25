Sicurezza e devianza giovanile: un anno dopo sindaco di nuovo alla prova dei cittadini
Torna, ad un anno di distanza dall'evento al Polo Leonardo, l'appuntamento organizzato dai genitori. Il 27 novembre e il 14 gennaio con il sindaco. Che rivediamo nel video dello scorso anno
Un confronto serrato, spesso acceso, anche nei confronti e da parte del sindaco; confronti che aveva portato gli amministratori ad assumere impegni quantomeno di indirizzo, davanti alla comunità. Tra questi un maggiore impegno da parte del comune ad analizzare e ad agire sulle cause soprattutto sociali del problema, legate anche i contesti familiari. Un approccio da accompagnare ad una confermata azione repressiva nei confronti dei reati.Ad un anno di distanza gli impegni presi e le nuove proposte che possono essere elaborate sul tema, vanno per così dire a bilancio.
Alla seconda serata sono attesi il sindaco, gli assessori competenti, il comandante della Polizia Locale e gli esponenti delle forze dell’ordine che vorranno partecipare, per un confronto diretto a partire dai risultati e dalle valutazioni raccolte. Due serate per guardare in faccia la realtà, senza sconti, ma con la volontà di costruire soluzioni condivise' - concludono gli organizzatori
