Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sicurezza e devianza giovanile: un anno dopo sindaco di nuovo alla prova dei cittadini

Sicurezza e devianza giovanile: un anno dopo sindaco di nuovo alla prova dei cittadini
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Torna, ad un anno di distanza dall'evento al Polo Leonardo, l'appuntamento organizzato dai genitori. Il 27 novembre e il 14 gennaio con il sindaco. Che rivediamo nel video dello scorso anno

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Verifica e proposta. Sono queste le due linee direttrici lungo cui si svilupperà “#NoiReagiamo – Un anno dopo”, l’iniziativa promossa dai genitori e dai referenti dei consigli di istituto che dodici mesi fa avevano organizzato uno degli appuntamenti più partecipati sul tema della sicurezza a Modena. Alla presenza non soltanto del sindaco e dell'assessore alla sicurezza ma anche delle rappresentanze delle forze dell'ordine.Lo scorso anno, la sala della parrocchia di Gesù Redentore al Polo Leonardo era gremita: centinaia di persone, soprattutto famiglie, avevano portato le proprie testimonianze e rivolto domande dirette al sindaco, agli assessori, al comandante della Polizia Locale e ai rappresentanti delle forze dell’ordine.
Un confronto serrato, spesso acceso, anche nei confronti e da parte del sindaco; confronti che aveva portato gli amministratori ad assumere impegni quantomeno di indirizzo, davanti alla comunità. Tra questi un maggiore impegno da parte del comune ad analizzare e ad agire sulle cause soprattutto sociali del problema, legate anche i contesti familiari. Un approccio da accompagnare ad una confermata azione repressiva nei confronti dei reati.Ad un anno di distanza gli impegni presi e le nuove proposte che possono essere elaborate sul tema, vanno per così dire a bilancio.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
A dodici mesi di distanza, gli organizzatori, per voce di Chiara Costetti, avvocato spiegano lo spirito dell'iniziativa: 'Vogliamo tracciare un bilancio di ciò che è stato fatto, cosa ha funzionato e cosa no. Dalla Tenda alla ruota al Novi Sad ai controlli. Allo stesso tempo raccogliere le testimonianze delle famiglie per elaborare un documento e nuove proposte da portare all'attenzione del sindaco, insieme alla altre proposte che in questi mesi, comunque abbiamo elaborato come gruppo. Non vogliamo che l'evento diventi uno sfogatoio o di protesta ma di verifica e proposte. Vogliamo continuare a contribuire alla messa in campo di soluzioni reali, partendo dalle esperienze dirette delle famiglie'La prima data sarà giovedì 27 novembre, alle 20.30, nella stessa sala di Gesù Redentore, al Polo Leonardo: un incontro dedicato alla raccolta delle testimonianze dei genitori, dei residenti e di chi vive quotidianamente il territorio. Un momento per ascoltare, annotare criticità, individuare priorità e formulare proposte concrete.'La disponibilità del sindaco per la serata del 14 gennaio ci ha spinto a mantenere la data del 27, di fatto preliminare a quella di gennaio.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Giovedì 27 novembre lavoreremo su ciò che i cittadini hanno da dire, mentre il 14 gennaio potremo portare all’amministrazione comunale un quadro preciso, fatto di esperienze, numeri e richieste reali.
Alla seconda serata sono attesi il sindaco, gli assessori competenti, il comandante della Polizia Locale e gli esponenti delle forze dell’ordine che vorranno partecipare, per un confronto diretto a partire dai risultati e dalle valutazioni raccolte. Due serate per guardare in faccia la realtà, senza sconti, ma con la volontà di costruire soluzioni condivise' - concludono gli organizzatori
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Il sindaco spieghi perché difende un disturbatore che voleva impedire una cerimonia pubblica'

'Il sindaco spieghi perché difende un disturbatore che voleva impedire una cerimonia pubblica'

Castelfranco Emilia: dalla Lega una raccolta firme per chiedere più sicurezza e controlli

Castelfranco Emilia: dalla Lega una raccolta firme per chiedere più sicurezza e controlli

Furti e reati 'di strada', Modena tra le province peggiori d'Italia

Furti e reati 'di strada', Modena tra le province peggiori d'Italia

Criminalità, Modena 17esima provincia peggiore d'Italia

Criminalità, Modena 17esima provincia peggiore d'Italia

3 novembre, scatta l'ordinanza Mezzetti: in centro musica spenta alle ore 23

3 novembre, scatta l'ordinanza Mezzetti: in centro musica spenta alle ore 23

Vignola: autostazione come il Grande Fratello

Vignola: autostazione come il Grande Fratello

Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Modena, Mezzetti presenta il Bilancio 2026 e attacca ancora su ex Fonderie: 'Costi raddoppiati'

Modena, Mezzetti presenta il Bilancio 2026 e attacca ancora su ex Fonderie: 'Costi raddoppiati'

‘Nuova moschea a Sassuolo: il sindaco getta la palla e non affronta realtà e responsabilità’

‘Nuova moschea a Sassuolo: il sindaco getta la palla e non affronta realtà e responsabilità’

Elezioni Regionali, il centrosinistra si risolleva e vince in Puglia e Campania. Veneto al centrodestra

Elezioni Regionali, il centrosinistra si risolleva e vince in Puglia e Campania. Veneto al centrodestra

Urbanistica Modena, Italia Nostra attacca: 'Mezzetti come Muzzarelli'

Urbanistica Modena, Italia Nostra attacca: 'Mezzetti come Muzzarelli'