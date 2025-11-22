'Il sindaco spieghi perché difende un disturbatore che voleva impedire una cerimonia pubblica'
Carlo Giovanardi replica a Massimo Mezzetti intervenuto sull'allontanamento dell'uomo che impediva l'avvio della cerimonia in piazza Roma: 'Non sa di cosa parla. Fosse stato in piazza si sarebbe reso conto di quanto successo e avrebbe evitato una pessima figura'
'Se il sindaco di Modena, o chi per lui, fosse stato presente in piazza - prosegue l'ex ministro - si sarebbe reso conto del comportamento del signore, non anziano come lui parlando evidentemente per sentito dire lo descrive. Un uomo offensivo, che inveiva da una ora, agitato e determinato a provocare e ad impedire la cerimonia.
