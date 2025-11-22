Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Il sindaco spieghi perché difende un disturbatore che voleva impedire una cerimonia pubblica'

'Il sindaco spieghi perché difende un disturbatore che voleva impedire una cerimonia pubblica'

Carlo Giovanardi replica a Massimo Mezzetti intervenuto sull'allontanamento dell'uomo che impediva l'avvio della cerimonia in piazza Roma: 'Non sa di cosa parla. Fosse stato in piazza si sarebbe reso conto di quanto successo e avrebbe evitato una pessima figura'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'Le dichiarazioni del Sindaco di Modena in difesa di un disturbatore che da una ora offendeva chiunque si avvicinasse e che ha fatto di tutto per rimandare e impedire una cerimonia pubblica, autorizzata, per la scopertura di una lapide autorizzata da due ministri e la sovrintendenza, con un centinaio di cittadini, con tanto di banda del Comune di Modena, alla presenza di Martino D'Austria D'este, e del sacerdote che ha benedetto la lapide, esigono una spiegazione'.Così Carlo Giovanardi, in veste di promotore della cerimonia che ha visto l'affissione di una targa su Palazzo Ducale in piazza Roma. in replica al sindaco di Modena che ha chiesto allo stesso Giovanardi spiegazioni sull'allontanamento, da parte della Digos, di un uomo che contestava la cerimonia e con la bandiera tricolore si era posto in condizione di impedirne il programmato svolgimento.
'Se il sindaco di Modena, o chi per lui, fosse stato presente in piazza - prosegue l'ex ministro - si sarebbe reso conto del comportamento del signore, non anziano come lui parlando evidentemente per sentito dire lo descrive. Un uomo offensivo, che inveiva da una ora, agitato e determinato a provocare e ad impedire la cerimonia.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Si sarebbe reso conto che diversi comuni cittadini lo hanno invitato a desistere e ad allontanarsi, ricevendo offese ed epiteti. Fino all'azione degli operatori della Digos che hanno giustamente posto fine a quella sceneggiata garantendo lo svolgersi della cerimonia. Se il sindaco, o chi per lui, si fosse degnato di essere presente avrebbe quantomeno evitato dichiarazioni fuori luogo e motivate evidentemente solo dall'obiettivo di creare divisioni ed alimentare polemiche ideologiche ma che hanno finito per fargli fare solo una pessima figura'.Il video della cerimonia e delle protesta 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
3 novembre, scatta l'ordinanza Mezzetti: in centro musica spenta alle ore 23

3 novembre, scatta l'ordinanza Mezzetti: in centro musica spenta alle ore 23

'Lo ripeto, dobbiamo ascoltare il rumore sordo che proviene dai ragazzi, nel rispetto di diritti e doveri'

'Lo ripeto, dobbiamo ascoltare il rumore sordo che proviene dai ragazzi, nel rispetto di diritti e doveri'

Mezzetti al festival della migrazione: 'Con le seconde e terze generazioni abbiamo un problema'

Mezzetti al festival della migrazione: 'Con le seconde e terze generazioni abbiamo un problema'

Centro storico e Dehor: condivisione piena della linea Mezzetti

Centro storico e Dehor: condivisione piena della linea Mezzetti

Raccomandazioni femministe alla città: sindaco 'a rapporto' alla Casa delle Donne

Raccomandazioni femministe alla città: sindaco 'a rapporto' alla Casa delle Donne

'Proporrò di conferire la cittadinanza onoraria a Wael Al-Dahdouh': il video dell'annuncio del sindaco Mezzetti

'Proporrò di conferire la cittadinanza onoraria a Wael Al-Dahdouh': il video dell'annuncio del sindaco Mezzetti

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Taglio Frecciarossa a Modena: 'Ennesima decisione che danneggia la nostra città'

Taglio Frecciarossa a Modena: 'Ennesima decisione che danneggia la nostra città'

Targa contestata, Mezzetti: 'Colpito dall'anziano col tricolore spostato a forza'

Targa contestata, Mezzetti: 'Colpito dall'anziano col tricolore spostato a forza'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

Separazione delle carriere: Forza Italia si mobilità per il si alla riforma

Separazione delle carriere: Forza Italia si mobilità per il si alla riforma