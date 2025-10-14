Raccomandazioni femministe alla città: sindaco 'a rapporto' alla Casa delle Donne

Questa sera, martedì 14 ottobre alle ore 18, Le Associazioni della Casa delle Donne si confrontano con il sindaco Massimo Mezzetti e la giunta sulle Raccomandazioni femministe, presentate alla città un anno fa, quale risultato del percorso partecipativo TOCCaNOI.L’appuntamento è fissato alla Casa delle donne di Modena, Sala Renata Bergonzoni (strada Vaciglio Nord 6) per un incontro di confronto e dialogo con il sindaco Massimo Mezzetti e gli assessori Andrea Bortolamasi, Alessandra Camporota, Francesca Maletti e Federica Venturelli sul documento risultato del percorso partecipativo TOCCaNOI.Il documento, presentato nel 2024 ai candidati delle elezioni amministrative, mette al centro cultura, cura, spazi, benessere dei corpi e rispetto di tutte le differenze. Nella premessa le Raccomandazioni femministe evidenziano le caratteristiche strutturali e non emergenziali delle disuguaglianze e discriminazioni di genere e il ruolo fondamentale delle politiche pubbliche in capo alle amministrazioni locali per scardinare il meccanismo che le alimenta. Tra le proposte di sistema la dotazione di strumenti per il monitoraggio delle disuguaglianze economiche tra i sessi, dati disaggregati per un bilancio di genere, valutazione ex ante e ex post della ricaduta di genere delle scelte amministrative e altro ancora.“Riprendiamo il confronto partecipativo sull’abitare la città con questo incontro con il Sindaco Massimo Mezzetti e la giunta per individuare azioni concrete da mettere in campo affinchè l’ottica di genere sia trasversale ad ogni politica pubblica con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche basate sul sesso e le discriminazioni, che possono sfociare anche in una delle tante forme di violenza sulle donne” dice Caterina Liotti, presidente della Casa delle donne”. Tra le azioni concrete le Raccomandazioni femministe chiedono: un Tavolo di concertazione tra amministrazione e associazioni femministe, un Festival del pensiero femminista, investimenti diretti nei progetti di educazione rivolti ai giovani e nella prevenzione della violenza sulle donne, più posti al nido e nelle case protette, più trasporto pubblico, agevolazioni fiscali sulle imposte comunali per donne in difficoltà. L’incontro è promosso dall'Associazione Casa delle Donne di Modena (Centro documentazione donna, Casa delle donne contro la violenza, Differenza maternità, Donne nel mondo, Gruppo donne giustizia, Unione donne in Italia). L’incontro è aperto a tutti e tutte. Modena 10 ottobre 2025