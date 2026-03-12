Il sindaco di Modena Mezzetti: 'Voto No al referendum, non facciamoci prendere in giro'

'Al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo voterò No. Quando si parla di giustizia bisogna guardare alla sostanza delle questioni'. A ufficializzare la sua scelta di votare No al referendum sulla giustizia è il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti.

'Di cosa avrebbe davvero bisogno la giustizia italiana? Processi più veloci e certezza della pena, più risorse e più personale, digitalizzazione e una migliore organizzazione degli uffici giudiziari. La separazione tra giudici e pubblici ministeri, la rottura dell’equilibrio costituzionale tra poteri dello Stato, la modifica di 7 articoli della Costituzione sono una soluzione a questi problemi della giustizia italiana? No. Non facciamoci prendere in giro'.