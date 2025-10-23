Mezzetti al festival Immigrazione: 'Con le seconde e terze generazioni abbiamo un problema'

È uno dei passaggi dell'intervento del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, al Festival dell’Immigrazione.
Il Sindaco ha voluto ritornare su concetti che - dice - erano stati travisati anche dai mezzi di informazione nel passato, ovvero la necessità, di fronte al problema della criminalità minorile giovanile, di andare oltre ad una azione securitaria e repressiva e mettere al centro uno sforzo per ascoltare comprenderne le cause.
'Dobbiamo scavare a fondo sulle ragioni dell’aggressività e della rabbia sociale, Se non ci interroghiamo sul perché questi ragazzi – ha spiegato – arrivino a compiere atti di vandalismo o aggressioni gratuite, noi questo problema rischiamo di vederlo crescere e sfuggirci di mano.”
Non basta la repressione, serve comprensioneNel suo discorso, Mezzetti ha sottolineato come, di fronte agli episodi di violenza giovanile, la risposta non possa limitarsi a un inasprimento delle pene.
“Non serve aumentare le sanzioni – ha dichiarato – se poi chi viene arrestato torna in strada dopo un’ora.
Il sindaco ha quindi puntato il dito contro quella che ha definito una “visione distorta” della presenza straniera in città: “Se chiedi a un modenese quanti immigrati ci sono, ti risponde il 40 o 50%, quando in realtà sono il 13%, e la stragrande maggioranza è regolare e lavora.”
Le seconde e terze generazioni dovrebbero essere un’opportunità, non un problema“Le seconde e terze generazioni – ha detto Mezzetti – dovrebbero rappresentare una risorsa, ma rischiano di diventare per una parte un problema, e questo dobbiamo avere il coraggio di dirlo.”
Non per criminalizzarli, ha precisato, ma per capire le cause del loro disagio: “C’è un rumore sordo che sale, una rabbia sociale che si manifesta anche con episodi di violenza senza senso. Noi dobbiamo ascoltarla, non ignorarla.”Per il sindaco, la questione non è solo di sicurezza, ma di solitudine, mancanza di opportunità e assenza di comunità educante.
“Molte famiglie – ha ricordato – sono in difficoltà. Padri che lavorano dodici ore al giorno, madri che fanno le pulizie per arrotondare. Non hanno il tempo né i mezzi per seguire i figli, per mandarli a sport, musica, attività. E quel tempo vuoto rischia di diventare pericoloso.”Mezzetti ha invitato a non confondere i ragazzi nati o cresciuti in Italia con i “minori stranieri non accompagnati”, né a usarli come capri espiatori delle insicurezze collettive:
“La comunità deve occuparsi di loro, non respingerli o marchiarli con la lettera scarlatta di seconde o terze generazioni.
Nella parte finale del suo intervento, il sindaco ha anche rivolto una riflessione autocritica alla sinistra, la sua area politica di appartenenza: “Abbiamo spesso parlato solo di diritti, dimenticando che vanno sempre accompagnati dai doveri. Una società giusta tiene in equilibrio le due cose: se pensiamo solo ai doveri rischiamo l’oppressione, ma se pensiamo solo ai diritti scivoliamo nel caos.”
Il messaggio conclusivo è stato chiaro: solo richiamando tutti – istituzioni, famiglie, scuola e giovani – al rispetto reciproco di diritti e doveri sarà possibile costruire una comunità più coesa e sicura.“Dobbiamo essere noi per primi – ha detto Mezzetti – a dare l’esempio, rispettando regole e valori civili. Solo così possiamo pretendere che anche gli altri lo facciano. E solo così potremo trasformare quelle che oggi chiamiamo ‘seconde generazioni’ da potenziale problema in una vera opportunità per Modena e per l’Italia.”Gi.Ga.