Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mezzetti al festival Immigrazione: 'Con le seconde e terze generazioni abbiamo un problema'

Mezzetti al festival Immigrazione: 'Con le seconde e terze generazioni abbiamo un problema'

Il sindaco richiama la necessità di mettere al centro un approccio più sociale ed educativo che repressivo nei confronti dei giovani che delinquono: “Serve ascoltare il rumore sordo della rabbia'

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
“Dobbiamo smettere di affrontare questi temi solo con un approccio securitario e iniziare a comprenderli con uno sguardo sociale ed educativo.”
È uno dei passaggi dell'intervento del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, al Festival dell’Immigrazione.
Il Sindaco ha voluto ritornare su concetti che - dice - erano stati travisati anche dai mezzi di informazione nel passato, ovvero la necessità, di fronte al problema della criminalità minorile giovanile, di andare oltre ad una azione securitaria e repressiva e mettere al centro uno sforzo per ascoltare comprenderne le cause.
'Dobbiamo scavare a fondo sulle ragioni dell’aggressività e della rabbia sociale, Se non ci interroghiamo sul perché questi ragazzi – ha spiegato – arrivino a compiere atti di vandalismo o aggressioni gratuite, noi questo problema rischiamo di vederlo crescere e sfuggirci di mano.”

Non basta la repressione, serve comprensione

Nel suo discorso, Mezzetti ha sottolineato come, di fronte agli episodi di violenza giovanile, la risposta non possa limitarsi a un inasprimento delle pene.
“Non serve aumentare le sanzioni – ha dichiarato – se poi chi viene arrestato torna in strada dopo un’ora.
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Serve la certezza della pena, ma soprattutto la capacità di comprendere le radici del disagio.”
Il sindaco ha quindi puntato il dito contro quella che ha definito una “visione distorta” della presenza straniera in città: “Se chiedi a un modenese quanti immigrati ci sono, ti risponde il 40 o 50%, quando in realtà sono il 13%, e la stragrande maggioranza è regolare e lavora.”
 



Le seconde e terze generazioni dovrebbero essere un’opportunità, non un problema

“Le seconde e terze generazioni – ha detto Mezzetti – dovrebbero rappresentare una risorsa, ma rischiano di diventare per una parte un problema, e questo dobbiamo avere il coraggio di dirlo.”
Non per criminalizzarli, ha precisato, ma per capire le cause del loro disagio: “C’è un rumore sordo che sale, una rabbia sociale che si manifesta anche con episodi di violenza senza senso. Noi dobbiamo ascoltarla, non ignorarla.”Per il sindaco, la questione non è solo di sicurezza, ma di solitudine, mancanza di opportunità e assenza di comunità educante.
“Molte famiglie – ha ricordato – sono in difficoltà. Padri che lavorano dodici ore al giorno, madri che fanno le pulizie per arrotondare. Non hanno il tempo né i mezzi per seguire i figli, per mandarli a sport, musica, attività. E quel tempo vuoto rischia di diventare pericoloso.”Mezzetti ha invitato a non confondere i ragazzi nati o cresciuti in Italia con i “minori stranieri non accompagnati”, né a usarli come capri espiatori delle insicurezze collettive:
“La comunità deve occuparsi di loro, non respingerli o marchiarli con la lettera scarlatta di seconde o terze generazioni.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Dobbiamo mettere in campo strumenti educativi, sociali e culturali, non solo repressivi.”
Nella parte finale del suo intervento, il sindaco ha anche rivolto una riflessione autocritica alla sinistra, la sua area politica di appartenenza: “Abbiamo spesso parlato solo di diritti, dimenticando che vanno sempre accompagnati dai doveri. Una società giusta tiene in equilibrio le due cose: se pensiamo solo ai doveri rischiamo l’oppressione, ma se pensiamo solo ai diritti scivoliamo nel caos.”
Il messaggio conclusivo è stato chiaro: solo richiamando tutti – istituzioni, famiglie, scuola e giovani – al rispetto reciproco di diritti e doveri sarà possibile costruire una comunità più coesa e sicura.“Dobbiamo essere noi per primi – ha detto Mezzetti – a dare l’esempio, rispettando regole e valori civili. Solo così possiamo pretendere che anche gli altri lo facciano. E solo così potremo trasformare quelle che oggi chiamiamo ‘seconde generazioni’ da potenziale problema in una vera opportunità per Modena e per l’Italia.”Gi.Ga.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Centro storico e Dehor: condivisione piena della linea Mezzetti

Centro storico e Dehor: condivisione piena della linea Mezzetti

Raccomandazioni femministe alla città: sindaco 'a rapporto' alla Casa delle Donne

Raccomandazioni femministe alla città: sindaco 'a rapporto' alla Casa delle Donne

'Proporrò di conferire la cittadinanza onoraria a Wael Al-Dahdouh': il video dell'annuncio del sindaco Mezzetti

'Proporrò di conferire la cittadinanza onoraria a Wael Al-Dahdouh': il video dell'annuncio del sindaco Mezzetti

Genocidio a Gaza, le parole di Mezzetti sono sacrosante. Ma la destra tace e la Modena si dissocia

Genocidio a Gaza, le parole di Mezzetti sono sacrosante. Ma la destra tace e la Modena si dissocia

Contrasto all'immigrazione clandestina: la scorsa settimana sei provvedimenti espulsione a Modena

Contrasto all'immigrazione clandestina: la scorsa settimana sei provvedimenti espulsione a Modena

Immigrazione, il governo vara il nuovo decreto flussi: c'è anche l'assegno di inclusione

Immigrazione, il governo vara il nuovo decreto flussi: c'è anche l'assegno di inclusione

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti 'Modena, giusto provare le Zone Rosse: ma a Reggio i risultati sono stati scarsi'

'Modena, giusto provare le Zone Rosse: ma a Reggio i risultati sono stati scarsi'

Sindacato carabinieri: 'Vicinanza e rispetto per la Polizia Locale di Modena'

Sindacato carabinieri: 'Vicinanza e rispetto per la Polizia Locale di Modena'

Polizia Locale, Lenzini (Pd) contro Bignardi: 'Piena fiducia e massimo rispetto nel lavoro della Polizia locale'

Polizia Locale, Lenzini (Pd) contro Bignardi: 'Piena fiducia e massimo rispetto nel lavoro della Polizia locale'

Modena, il consigliere Pd Bignardi si scusa con la polizia locale: 'Frase sbagliata'

Modena, il consigliere Pd Bignardi si scusa con la polizia locale: 'Frase sbagliata'