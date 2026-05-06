Domenica 10 maggio alle 11, all'interno della rassegna Buk festival della editoria indipendente, il direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli, presenterà il suo libro 'L'elogio della tracotanza', in un dialogo col sindaco di Modena Massimo Mezzetti. L'appuntamento, a ingresso libero, è alla sala del Leccio nel complesso San Paolo in via Francesco Selmi, 67 a Modena.
Desiderio di superare i limiti per definire se stessi. È il tema al centro del libro che parla della tracotanza che condanna Ulisse all’Inferno e che costa la cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre. Tra le pagine si leggono le parabole di personaggi e autori, da Roberto Baggio a Marco Pantani, passando per Tolstoj e Ligabue: esempi diversi di come la voglia di andare oltre abbia generato vita e bellezza.
Totem e tabù sono mutati nel corso dei secoli, ma la marginalizzazione di coloro che tentano di abbatterli è una costante. Eppure è proprio questa tracotanza che permette di scoprire il proprio Io, portandolo alla luce e rimuovendo le incrostazioni lasciate col tempo dai ’non si può’.
Con il Cristianesimo la superbia diventa il primo dei sette vizi capitali, è la radice di tutti gli altri peccati e l’umiltà è la virtù per eccellenza. Concetti utili al potere: un popolo convinto che l’ambizione sia peccato e che la rassegnazione sia virtù, è più governabile. Religione e potere hanno preso un’intuizione genuina – l’eccesso è pericoloso – e l’hanno plasmata selettivamente, usandola come mezzo: il potente ha fermezza, visione, grandezza d’animo mentre le stesse virtù nel debole sono arroganza, presunzione ribellione.
Un libro che dipinge dunque non una tracotanza intesa come arroganza, ma come un percorso verso l'eresia del viaggio senza una meta definita.
Modena, domenica mattina al complesso San Paolo dialogo sulla 'tracotanza' con il sindaco Mezzetti
All'interno della rassegna Buk festival della editoria indipendente, il direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli, presenterà il suo libro col sindaco
Domenica 10 maggio alle 11, all'interno della rassegna Buk festival della editoria indipendente, il direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli, presenterà il suo libro 'L'elogio della tracotanza', in un dialogo col sindaco di Modena Massimo Mezzetti. L'appuntamento, a ingresso libero, è alla sala del Leccio nel complesso San Paolo in via Francesco Selmi, 67 a Modena.
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