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Conservatorio Pavarotti, Paolo Andreoli eletto come nuovo direttore

Conservatorio Pavarotti, Paolo Andreoli eletto come nuovo direttore

Passaggio di consegne tra Giuseppe Fausto Modugno, che lascerà il 31 ottobre per raggiunti limiti di età

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Il Conservatorio “Luciano Pavarotti” di Modena e Carpi è oggi in Australia, a Melbourne, per l’ultimo dei concerti finali, dopo quello di Hanoi lo scorso 27 maggio, che chiudono il suo impegno nel Progetto “The Four Turandot – T4T”, finanziato con i fondi europei del PNRR.

A Melbourne sono protagonisti del concerto alcuni giovani pianisti australiani allievi, negli ultimi due anni, delle masterclass organizzate dal Conservatorio e tenute da prestigiosi pianisti quali Roberto Prosseda, Carlo Balzaretti, Massimiliano Ferrati e Vsevolod Dvorkin

E dopo il recente via libera al cambio di nome, con la nuova titolazione a un’icona internazionale qual è l’indimenticabile maestro Pavarotti, il Conservatorio si accinge anche a cambiare direttore con un passaggio di consegne tra Giuseppe Fausto Modugno, che lascerà il 31 ottobre per raggiunti limiti di età, e Paolo Andreoli . 

Eletto il 18 giugno dal collegio di tutti i docenti, il maestro Paolo Andreoli, prestigioso pianista ed esperto intenditore di voci, che accompagna al pianoforte in tutto il mondo, dirigerà l’istituto emiliano dal prossimo primo novembre.

Intanto, il Conservatorio prosegue i suoi percorsi internazionali che lo vedranno ancora presente in Australia nei prossimi mesi con un progetto di scambio interculturale con le locali comunità aborigene. E si prepara a celebrare, con uno speciale evento, il cambio di denominazione, rendendo meritato onore al maestro Pavarotti.

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