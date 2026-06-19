Conservatorio Pavarotti, Paolo Andreoli eletto come nuovo direttore

Il Conservatorio “Luciano Pavarotti” di Modena e Carpi è oggi in Australia, a Melbourne, per l’ultimo dei concerti finali, dopo quello di Hanoi lo scorso 27 maggio, che chiudono il suo impegno nel Progetto “The Four Turandot – T4T”, finanziato con i fondi europei del PNRR.

A Melbourne sono protagonisti del concerto alcuni giovani pianisti australiani allievi, negli ultimi due anni, delle masterclass organizzate dal Conservatorio e tenute da prestigiosi pianisti quali Roberto Prosseda, Carlo Balzaretti, Massimiliano Ferrati e Vsevolod Dvorkin

E dopo il recente via libera al cambio di nome, con la nuova titolazione a un’icona internazionale qual è l’indimenticabile maestro Pavarotti, il Conservatorio si accinge anche a cambiare direttore con un passaggio di consegne tra Giuseppe Fausto Modugno, che lascerà il 31 ottobre per raggiunti limiti di età, e Paolo Andreoli .

Eletto il 18 giugno dal collegio di tutti i docenti, il maestro Paolo Andreoli, prestigioso pianista ed esperto intenditore di voci, che accompagna al pianoforte in tutto il mondo, dirigerà l’istituto emiliano dal prossimo primo novembre.

Intanto, il Conservatorio prosegue i suoi percorsi internazionali che lo vedranno ancora presente in Australia nei prossimi mesi con un progetto di scambio interculturale con le locali comunità aborigene. E si prepara a celebrare, con uno speciale evento, il cambio di denominazione, rendendo meritato onore al maestro Pavarotti.