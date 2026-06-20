Assemblea di bilancio Coop Alleanza 3.0, Mezzetti: ‘Modello cooperativo resta essenziale’

Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti è intervenuto questa mattina all'assemblea del bilancio 2025 ( qui i dati ) di Coop Alleanza 3.0.’E’ un piacere portare il saluto della città di Modena, una comunità che conosce bene il valore della cooperazione, un movimento che ha contribuito in modo determinante alla nostra crescita economica e sociale. La vostra è una storia che si intreccia con quella di Modena. Nelle radici di Coop Alleanza 3.0 risiedono esperienze cooperative profondamente legate al nostro territorio e a una tradizione mutualistica che, nel corso dei decenni, ha saputo evolversi e aggregarsi senza mai smarrire il legame con i valori che l’hanno generata’ - ha detto il sindaco.

‘Per questo credo che i risultati presentati oggi meritino grande attenzione. L’utile di oltre 50 milioni di euro e il progressivo avvicinamento al pareggio della gestione caratteristica testimoniano il consolidamento di un percorso di risanamento importante. Sono state scelte impegnative, spesso difficili, che però oggi consentono alla Cooperativa di guardare al futuro con rinnovata solidità e una maggiore capacità di investimento. Il significato di questi risultati, tuttavia, va oltre la sfera puramente economica. In un’epoca segnata da incertezze, il modello cooperativo si conferma essenziale: la mutualità non è solo un principio gestionale, ma una leva strategica per redistribuire ricchezza e contrastare la frammentazione.Questo tipo di economia partecipativa riduce concretamente le disuguaglianze che, come mi avrete forse già sentito ribadire più volte, restano una delle sfide sociali più urgenti da combattere per garantire la coesione delle nostre comunità. Agendo come presidio di equità, la cooperazione garantisce che lo sviluppo non sia una corsa solitaria, ma un cammino condiviso’.

‘Viviamo una fase in cui molte famiglie si confrontano con un costo della vita elevato e con una crescente difficoltà nel mantenere il proprio potere d’acquisto. In questo contesto, il ruolo di chi sa coniugare competitività e responsabilità sociale diventa cruciale. Per una cooperativa di consumo, ciò significa contribuire a contenere l’impatto del caro vita e a rendere più accessibili beni e servizi essenziali. È una funzione che incide quotidianamente sulla qualità della vita delle persone e sulla tenuta sociale del nostro territorio. Modena ha bisogno di una cooperazione forte, innovativa e radicata. Sono certo che, continuando a unire solidità economica e responsabilità verso le persone, Coop Alleanza 3.0 resterà una risorsa fondamentale.Su questo percorso, troverete sempre nell’Amministrazione comunale un interlocutore attento e disponibile’.

Il presidente

I numeri

'La partecipazione dei soci alla vita della cooperativa rappresenta uno dei valori fondanti di Coop Alleanza 3.0. Per questo, ogni anno investiamo energia e risorse per rendere possibile un esercizio di democrazia unico, che permette ai soci di approfondire, discutere e votare il bilancio in un centinaio di assemblee territoriali. In questo decimo anno di vita di Coop Alleanza 3.0, abbiamo riscontrato una partecipazione superiore a tutte le aspettative, un segnale di fiducia che testimonia come la Cooperativa sappia essere vitale, trasparente e vicina alle persone - afferma il presidente di Coop Alleanza 3.0, Domenico Trombone -. Ai nostri soci, a cui rivolgo il più sincero ringraziamento per il loro indispensabile contributo, voglio garantire che sono e saranno sempre i principali beneficiari di tutte le nostre attività'.Nel corso della giornata è stata esposta all’Assemblea Generale dei delegati di Coop Alleanza 3.0 la relazione sul Bilancio 2025, che è stato dunque definitivamente approvato.La Cooperativa chiude il 2025 con un utile di bilancio Consolidato di Gruppo di 38,5 milioni di euro, 20,4 milioni di euro in più rispetto al 2024.Ancora maggiore la variazione positiva per il risultato di Cooperativa, pari quest’anno a 50,2 milioni di euro, contro gli 11 milioni del 2024.Le vendite ad insegna crescono del 2,3% sul 2024, attestandosi a 5.869 milioni: l’incremento anno su anno passa, dunque, dai 9 milioni (2024 vs 2023) ai 133 milioni (2025 vs 2024), confermando la progressione che, a partire dalla fusione (2016), ha fatto registrare un + 26,3%.Si conferma elevata l’incidenza delle vendite di prodotto a marchio Coop (31%, più della media della GDO) e, rispetto precedente esercizio, si registra un +23,3 milioni di vendite di ortofrutta e un +38,4 milioni di vendite di freschissimi (con incremento in quantità rispettivamente del 5,3% e del 3%).Al 31 dicembre 2025, Coop Alleanza 3.0 ha raggiunto un totale di quasi 2.230.000 soci, che si confermano i principali clienti della Cooperativa. I loro acquisti, nel 2025, hanno rappresentato l’80,3% del totale delle vendite.