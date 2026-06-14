L'Ensemble Mandolinistico Estense partecipa all'Estate Modenese del Comune di Modena con un concerto compreso nella rassegna Connessioni Urbane che avrà luogo oggi, domenica 14 giugno 2026 alle 21 al Campo Cesana in Via Don Elio Monari, 120 Modena, con ingresso libero.
Per l'occasione l'Ensemble Mandolinistico Estense si presenterà con una formazione in quintetto che accompagnerà il tenore Andrea Cesare Coronella in un repertorio di canzoni classiche napoletane alternate a brani strumentali proposti con originali arrangiamenti. La formazione a plettro è formata dagli strumenti della famiglia del mandolino, uno strumento che non è soltanto destinato ad accompagnare la canzone, ma che ha anche un vastissimo repertorio classico. Il tenore Andrea Cesare Coronella, si dedica da tempo alla divulgazione del belcanto dopo aver calcato scene internazionali ed interpretato moltissimi ruoli del repertorio lirico. Divenuto Ambasciatore della Casa Museo Enrico Caruso di Napoli, svolge attività concertistica e didattico-divulgativa. Sua l’idea delle Masterclass del Canto lirico applicato alla Canzone Classica Napoletana.
Concerto dell'Ensemble Mandolinistico Estense col tenore Andrea Cesare Coronella
Questa sera alle 21 al campo Cesana, con ingresso libero. Nella rassegna di eventi dell'estate modenese del Comune
L'Ensemble Mandolinistico Estense partecipa all'Estate Modenese del Comune di Modena con un concerto compreso nella rassegna Connessioni Urbane che avrà luogo oggi, domenica 14 giugno 2026 alle 21 al Campo Cesana in Via Don Elio Monari, 120 Modena, con ingresso libero.
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