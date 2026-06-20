Modena gay pride, in migliaia per le vie del centro: Mezzetti e Muzzarelli si alternano alla guida

In migliaia si sono riversati oggi in centro a Modena per il gay pride. Cinque, seimila persone hanno preso parte al corteo partito dall’ex Macello di via IV Novembre e che ha percorso le principali vie del centro storico per poi raggiungere l'area dell’Ex Macello con interventi, approfondimenti e performance artistiche. In testa alla parata si sono alternati il sindaco Massimo Mezzetti, accompagnato dal segretario provinciale Cgil De Nicola, dall'assessore Bortolamasi e dal deputato Vaccari e l'ex sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, con l'assessore Venturelli. Tra slogan antimilitaristi davanti all'accademia, il corteo di circa un chilometro era diviso in blocchi, con gli specifici carri dei vari promotori: rappresentanti dell'Arci, associazioni ProPal, il gruppo di Libera, il gruppo Cgil...

