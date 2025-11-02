Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

3 novembre, scatta l'ordinanza Mezzetti: in centro musica spenta alle ore 23

Dal lunedì al venerdì, mentre nel fine settimana fino alle ore 24. E fino al 22 dicembre in vigore anche l'ordinanza anti-vetro

Sospensione delle attività di diffusione musicale nei pubblici esercizi, nei circoli privati e negli esercizi di vendita dalle 23 alle 7 nei giorni feriali e dalle 24 alle 7 il venerdì sera e tutti i prefestivi nell'area del centro storico, ricompresa tra viale Vittorio Veneto, viale Berengario, viale Monte Kosica, viale Crispi, piazzale Natale Bruni, viale Caduti in Guerra, largo Garibaldi, viale Fabrizi, viale Muratori e piazzale Risorgimento. È il cuore dell'ordinanza firmata dal sindaco Massimo Mezzetti a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nelle ore notturne e per uno svolgimento equilibrato della cosiddetta movida in centro storico in vigore dal 3 novembre.
Il provvedimento, condiviso all'interno del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica rimarrà in vigore fino al 21 dicembre e riguarda sia le pertinenze esterne che l'interno dei pubblici esercizi.
L'ordinanza premette che la Polizia Locale ha rilevato un numero significativo di segnalazioni legate a disturbi prodotti dalle emissioni sonore dei pubblici esercizi, a seguito delle quali sono stati svolti controlli e sopralluoghi. E problematiche relative alla necessità di tutelare la vivibilità urbana con particolare riferimento al tema del riposo di chi vive nell'area del centro storico, si legge sempre in premessa, sono emerse anche all'interno delle
riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.
L'inosservanza dell'ordinanza prevede una sanzione da 500 a 5000 euro, se la violazione viene commessa per due volte in un anno il Questore può disporre la sospensione dell'attività per quindici giorni.

Fino al 22 dicembre anche una ordinanza 'anti-vetro'

Sempre nella stessa area, analogamente a quanto accaduto quest'estate, dal 3 novembre al 22 dicembre sarà adottata un'ordinanza anti vetro. Anche questa misura è stata condivisa nell'ultima riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Il provvedimento stabilisce il divieto di vendere per asporto, somministrare o portare con sé bevande in contenitori di vetro nell’area del centro storico, nella fascia oraria 20.00-7.00.
Il provvedimento anticipa di due ore il divieto già presente nel regolamento di Polizia Urbana e mira a tutelare l’incolumità dei cittadini e il decoro urbano. La presenza di contenitori in vetro abbandonati, spesso rotti o potenzialmente utilizzabili in modo improprio, rappresenta infatti un rischio per la sicurezza delle persone e contribuisce al degrado degli spazi pubblici.
La mancata osservanza del divieto di vendita o somministrazione comporta una sanzione amministrativa compresa tra 77 e 462 euro. Per la trasgressione del divieto di detenzione di contenitori in vetro è invece prevista una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.
In entrambi i casi potrà essere disposto il sequestro amministrativo dei materiali.
