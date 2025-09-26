'Proporrò di conferire la cittadinanza onoraria a Wael Al-Dahdouh': il video dell'annuncio del sindaco Mezzetti

Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti ha annunciato che proporrà al Consiglio comunale di assegnare la cittadinanza onoraria a Wael Al-Dahdouh, capo redattore di Al Jazeera a Gaza che ha perso 12 familiari negli attacchi israeliani, tra cui la moglie e tre figli. L'annuncio è arrivato all'apertura del Dig Festival, in corso a Modena
Massimo Mezzetti aveva incontrato Al-Dahdouh lo scorso 25 luglio.
Per ora si tratta comunque si tratta solo di una proposta. Il passaggio in Consiglio Comunale non è così scontato, visto che sulla base del regolamento dovrebbe servire una maggioranza assoluta dei voti. Ciò al di là del merito delle motivazioni. Il sindaco ha fatto riferimento ai valori che unirebbero la città a Al-Dahdouh in relazione a non meglio specificati valori coerenti con la nostra città, visto che, almeno sulla carta, non sussisterebbero i presupposti legati al prestigio o a meriti particolari o speciali portati alla città di Modena. I Consiglieri dovranno valutare ed esprimersi sulla proposta del sindaco che a sua volta dovrà articolare le ragioni, simboliche ma anche di merito, per motivare il conferimento del più alto conferimento che la città può tributare.
Nel video, l'annuncio del sindaco e alcune immagini dell'incontro del luglio scorso
