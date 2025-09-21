Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Genocidio a Gaza, le parole di Mezzetti sono sacrosante. Ma la destra tace e la Modena si dissocia

Genocidio a Gaza, le parole di Mezzetti sono sacrosante. Ma la destra tace e la Modena si dissocia

Mezzetti ha chiamato i fatti col loro nome, ha citato per intero il grido disperato di Primo Levi, ha recitato lo Shemà Israel, preghiera per eccellenza ebraica

'La trasformazione di un genocidio in routine amministrativa, in occasione economica, in retorica di propaganda. È la logica burocratica, la banalità del male che riduce gli esseri umani a ostacoli, il dolore a variabile statistica, la sofferenza a intralcio da rimuovere. Vi ricorda qualcosa? Qualcosa avvenuto soltanto 90 anni fa?' Queste parole usate due giorni fa dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti sull'orrore che si sta consumando a Gaza andrebbero scritte nella pietra. E' vero, forse il Festival Filosofia sulla 'educazione' sulla 'formazione umana' non era il contesto ideale per esternare un pensiero simile, ma è tanto grande il dramma, talmente dirompente l'abisso che il Mondo sta vivendo per mano del governo di Israele in quella striscia di terra, che ogni contesto è adatto, ogni momento è giusto per prendere posizione. Per dire che un abominio simile non trova giustificazione alcuna, nemmeno se a compierlo è un popolo più vicino culturalmente a quello Occidentale rispetto a quello al quale questo supplizio viene inflitto.
Mezzetti ha usato il palco del più grande evento modenese, l'unico veramente nazionale, per dire cose giuste e anche coraggiose. Ha chiamato i fatti col loro nome, ha citato per intero il grido disperato di Primo Levi, ha recitato lo Shemà Israel, preghiera per eccellenza del Deuteronomio della tradizione ebraica.
Perchè se non fossero state 'coraggiose' le sue parole avrebbero ricevuto il consueto coro unanime di consensi e di apprezzamenti bipartisan. Avrebbero ricevuto gli applausi composti e annoiati del pubblico dei soliti personaggi con 'il naso corto' e di 'signore imbellettate'.
Invece parlare apertamente di genocidio, evocare in modo plateale il parallelo tra l'Olocausto patito dal popolo ebraico ad opera dei tedeschi all'Inferno creato da Israele contro i Palestinesi, fa discutere, scuote le coscienze. Eppure è la verità.
E non importa se tale verità venga strumentalizzata a destra o sinistra, in quella o questa piazza. Pur nella palude del relativismo, pur nella nebulosa che accompagna la parola stessa 'verità', esiste ancora una linea di demarcazione: quando i fatti rompono ogni barriera del decente, quando irrompono negli occhi degli osservatori comuni, quando costringono ad alzarsi dal divano delle proprie 'tiepide case', allora la Verità non si nasconde più. E non vederla, non indicarla significa essere in dolo e in malafede.
La Commissione d’inchiesta indipendente delle Nazioni Unite, Amnesty International, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati...
solo per citare alcune fonti, lo hanno detto chiaramente: Israele sta commettendo genocidio contro i Palestinesi a Gaza.
Mezzetti ha detto questo e lo ha detto dal palco della piccola Modena, usando lo strumento che aveva, il luogo che aveva, la voce che aveva.
Lo ha fatto nel silenzio del centrodestra, da Forza Italia a Fratelli d'Italia, piegate dai vincoli di un Governo costretto a camminare sulle uova per logiche di interesse economico e geopolitico e addirittura incassando la reprimenda della consigliera civica Maria Grazia Modena. Distinguo il suo - anche ben argomentato, intelligente e arguto, anche corretto quando cita il tema della cultura monopolizzata da una parte politica - ma che davanti all'orrore dell'abisso evapora.
Giuseppe Leonelli
Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

