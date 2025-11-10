Incentivi economici ai medici di base per prescrivere meno esami: così si spalanca la porta al privato
Continuare a vantarsi di essere eccellenza, costringendo i medici di base a fare 'contabilità sanitaria' produce una amara altalena tra angoscia e rabbia
Purtroppo non è una iperbole.
La verità è che oggi molti medici di base non visitano nemmeno i pazienti, spesso li seguono con rapporti via mail o tutto al più telefonici, rapporti spesso mediati da segretarie che seguono contemporaneamente più professionisti.
E quindi il cittadino cosa farà? Chi avrà l'opportunità ricorrerà alle prestazioni specialistiche private, gli altri si adatteranno. Magari si vedranno negare un esame che fino a ieri veniva erogato, in modo periodico, e aggiungeranno allo stress delle infinite liste d'attesa, anche quello della preghiera al medico di base per ottenere la prescrizione. Il tutto alla faccia del concetto di 'prevenzione'. In alcuni casi davvero la visita era superflua, ma il tarlo nel paziente resterà e scaverà a fondo spalancando fragilità e crepe che la malattia o la vecchia già hanno aperto. E' questa la alleanza tra gli attori del sistema che si spera di realizzare? Pazienti che si confronteranno l'uno con l'altro e misureranno la stima del medico in base al fatto di aver ricevuto l'ok a una prestazione specialistica?
Se il sistema sanitario non sta più in piedi, se il presidente della Regione Emilia Romagna deve puntare il dito contro le altre Regioni dalle quali provengono pazienti in cerca di assistenza, se nonostante il livello di tassazione tra i più alti d'Europa la barca italiana sta affondando, lo si dica.
Giuseppe Leonelli
