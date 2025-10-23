Devianza giovanile a Modena: giusto fotografare la complessità, ma dopo l'analisi serve il coraggio di cambiare
Il passo in più è quello del distacco da ogni 'casa madre', dai propri mondi di riferimento, per tentare di guardare davvero la realtà per quella che appare
Nella sua analisi di oggi - in scia a un suo intervento al Festival della Migrazione - ripropone una tesi simile, approfondendola però con maggiore cura. Mezzetti insiste nell'invito a capire 'perché ci sono ragazzi che usano violenza verso i loro coetanei, senza rubare nulla ma solo per il gusto di picchiare oppure provano soddisfazione a distruggere beni pubblici' e invita ad 'ascoltare il rumore sordo che proviene da questi ragazzi' perchè 'chi amministra ha l'obbligo di misurarsi con questa realtà' e 'limitarsi ad affermare che l'integrazione è fallita significa creare ghetti'. Parallelamente evoca il rispetto di 'diritti e doveri' e ammette gli 'errori che le politiche di accoglienza hanno fatto in Italia'.
Visto quanto il tema è delicato e scivoloso, va innanzitutto riconosciuto al sindaco il coraggio di insistere in un approccio che provi a tener conto della complessità senza abbandonarsi a facili slogan.
Una convinzione, quella di Mezzetti, rispetto alla necessità di analizzare il contesto sociale dei carnefici, che peraltro non esclude l'attenzione e la solidarietà verso le vittime. Perchè la complessità significa proprio questo: sfuggire dal bianco e nero.
Non solo, indubbiamente l'analisi del sindaco che si sforza di fotografare le pieghe del reale superando preconcetti ed etichette, non solo è coraggiosa, ma è forse l'unica strada per trovare qualche tipo di soluzione che non sia quello sterile approccio muscolare di una opposizione che quando diventa maggioranza si comporta esattamente nello stesso modo di chi criticava (lampanti le cifre legate agli sbarchi o al decreto flussi, sostanzialmente uguali indipendentemente dai colori dei Governi in carica).
Detto questo, il passo ulteriore che nelle parole di Mezzetti si intravede solo in controluce, è quello del cambiamento.
E' vero, le disparità sociali esistono, è vero davanti ai flussi migratori semplicemente non vi è alternativa alla integrazione, è vero la re-immigrazione è semplicemente l'utopia di chi pensa di svuotare il mare col secchiello, tutto vero.
Ma quindi che si fa?
Se il sistema di accoglienza ha commesso errori, allora è tempo di chiamarli col loro nome, è tempo di fare il nome delle società (cooperative e non) che spesso lucrano sul problema senza apportare miglioramenti nella realtà, è tempo quantomeno di ammettere con semplicità che il legame tra immigrazione e criminalità è reale e non va sottovalutato, è tempo di fare pulizia di un politicamente corretto che per replicare all'approccio grezzo e muscolare dei 'basta immigrati' eleva gli immigrati stessi a paladini del nuovo ordine mondiale e che chiama 'festival' un evento a senso unico.
Certo, tutto questo non basta per risolvere il problema (ammesso vi sia una soluzione vera), ma forse aiuta ad avvicinarsi in qualche modo a un barlume di verità.
Essere 'di sinistra' come legittimamente Mezzetti rivendica, non preclude affatto questo tipo di approccio, questo scatto in più. Un approccio culturale lontano da ideologie in scatola che - peraltro - è nelle piene competenze di un primo cittadino. Certo, così facendo si perde la sponda politica e - dopo essersi attirati le critiche di chi ragiona per facili slogan - si perde anche il consenso di chi - viceversa - usa l'eccesso di analisi per mettere le braghe (ovviamente del proprio colore) al mondo.
Insomma, si resta senza protezione e, oggettivamente, non è facile, ma forse, è in questo sforzo, in questo ulteriore moto di coraggio che si passa dal lodevole studio della complessità, al concreto distacco da ogni 'casa madre' per tentare di guardare davvero la realtà (parola per sua natura mai del tutto afferrabile) per quella che appare.
Giuseppe Leonelli
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Lo ripeto, dobbiamo ascoltare il rumore sordo che proviene dai ragazzi, nel rispetto di diritti e doveri'
Fondazione Modena, ammanco da 850mila euro. Il presidente Tiezzi: 'Mi hanno chiesto di non divulgare informazioni'
Il delirio di Francesca Albanese col Tricolore sulle spalle: 'Hamas sta animando una rivoluzione globale'
Tangenziale di Modena bloccata dai Pro-Pal: la legge prevede il carcere e il buonsenso è calpestato
Accordo Aimag-Hera naufragato, ora vanno restituiti i 30 milioni: doppio rischio
Rifiuti, Mezzetti ha osato criticare Hera e ora paga lo scotto. Stessa cosa per Righi su Aimag
Zone Rosse: Modena naviga a vista su un mare di ricette 'vecchie' che distraggono dal problema
Movida regolamentata, buonsenso seppellito dal fuoco amico anti-Mezzetti
Oggi il Governo e Fdi si sperticano in solidarietà a Ranucci, ma la libertà di stampa non piace mai a chi comanda
Rifiuti, urbanistica, dehors: Muzzarelli contro Mezzetti gioca al 'tanto peggio tanto meglio'