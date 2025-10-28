Segni di vita nella componente ex Margherita all'interno del Pd della Schlein
Bonaccini con la sua posizione estremamente cauta, attendista e quasi assente, ha lasciato che il Pd acquisisse sempre più l’immagine della Schlein
Il motivo del dissenso sinora sottaciuto è l’insoddisfazione, da parte della componente che ha sinora fatto capo a Bonaccini e Alfieri, della linea troppo radicale a massimalista della segreteria Schlein, per giunta accusata di eccessiva accondiscendenza verso i 5 Stelle di Conte. In discussione vi è la prassi sinora imposta della gestione unitaria a tutti i costi del partito, che non ha dato risultati elettorali positivi alle recenti regionali e che lascia il Pd privo di una linea politica precisa che non siano l’antifascismo, l’antimelonismo e il pro-Palestina.
In periferia l’iniziativa milanese ha destato interesse e avuto i primi commenti positivi e le prime adesioni interne, come nella Bassa modenese, dove un dirigente locale, Paolo Negro, ha detto che “il Pd sta
Un evidente richiamo anche a Stefano Bonaccini che, con la sua posizione estremamente cauta, attendista e quasi assente, ha lasciato che il Pd acquisisse sempre più l’immagine e le caratteristiche della Schlein che, come si è visto, vengono ora bocciate da larga parte dei Dem, in special modo dalla componente cattolica della Margherita.Cesare Pradella
