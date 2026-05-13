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Sanità Emilia Romagna, la petizione spot di Muzzarelli e l'innocenza perduta per sempre

Sanità Emilia Romagna, la petizione spot di Muzzarelli e l'innocenza perduta per sempre

Due partiti in uno nella piccola e provinciale Modena, novelli capponi di Renzo pronti a beccarsi tra loro mentre fuori il mondo crolla

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Le recenti parole del microbiologo e senatore Pd Crisanti, ospite del consigliere regionale Pd Muzzatelli a Modena alla polisportiva San Faustino, hanno certificato, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, il fallimento di un modello. Il Servizio sanitario pubblico è sempre più in crisi e il declino appare irreversibile: 'Il privato è passato dal 5% al 25% in vent’anni e in alcune regioni arriva al 30%. È un modello che abbiamo costruito noi'. Una constatazione che esula e travalica le polemiche sull'incremento della spesa sanitaria fino al 7,5% del Pil, sugli ospedali di terzo livello e sulla riforma della sanità nazionale.

Oggi - restando alla Emilia Romagna - le liste d'attesa continuano a rappresentare una vergogna assoluta che costringe i cittadini a rivolgere al privato, di fatto spendendo due volte per il diritto alla salute: prima con le tasse (tra le più elevate d'Europa), poi pagando i professionisti privati o assicurazioni sanitarie ad hoc. E ancora, nell'Emilia Romagna della sedicente eccellenza, l'Ausl - proprio con un progetto pilota partito da Modena - già oggi premia economicamente i medici di base che prescrivono meno esami. Per non parlare della chiusura dei punti nascita col tradimento indimenticato dell'ex presidente Bonaccini che ne promise la riapertura.

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Eppure, invece di prendere atto di una innocenza perduta per sempre, di un fallimento nazionale ma ben radicato nella Regione emiliana, la politica continua a raccontare una realtà che non esiste, camuffando i problemi con giochi di prestigio linguistici e formalismi. Così Ausl e Aou si vantano quest'anno di un pareggio di bilancio sulla carta che nulla porta in termini di valore assoluto ai bisogni dei cittadini, il direttore Ausl Altini copre l'assurdità dei premi ai dottori che prescrivono meno con il grande tema della appropriatezza e le infinite liste d'attesa vengono mascherate col meccanismo dell'inserimento del cittadino nelle cosiddette preliste.

Ma la realtà è - purtroppo - più forte di ogni tentativo di ingabbiarla in racconti preconfezionati e comunicazioni rassicuranti. Nella Modena che ha appena creato un posto ad hoc da dirigente della comunicazione alla Aou (240mila euro lordi per tre anni all'ex portavoce di Bonaccini, Stefano Aurighi), il Pd non trova meglio da fare che usare questa drammatica situazione per l'ennesima resa dei conti interna tra l'ala che fa riferimento a Muzzarelli e quella che guarda a Stefano Vaccari.

Muzzarelli, insieme al vicesegretario provinciale Pd di sua emanazione Diego Lenzini, ha infatti lanciato una petizione per salvare la sanità pubblica.

Peccato l'abbia fatto - come il segretario provinciale Pd Massimo Paradisi ci ha confermato, con buona pace delle accuse di Lenzini al nostro giornale di dire cose non vere - senza confrontarsi e condividere l'idea con il referente del proprio partito e di fatto entrando in competizione con la similare inziativa della Cgil. Una iniziativa spot funzionale esclusivamente alla visibilità dei promotori.

Insomma, due partiti in uno nella piccola e provinciale Modena, novelli capponi di Renzo pronti a beccarsi tra loro mentre fuori il mondo crolla.

Giuseppe Leonelli

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Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

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