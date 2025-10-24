Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Zone Rosse a Modena: è la conferma che siamo in emergenza criminalità

Zone Rosse a Modena: è la conferma che siamo in emergenza criminalità

Propagandistiche e strumentali ancora oggi le affermazioni buoniste dell’allora sindaco Muzzarelli e dei suoi assessori

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Non c’è dubbio, come ha già sottolineato a più riprese questo giornale, che la decisione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza del cittadino della Prefettura di Modena di istituire “zone rosse” in alcuni quartieri della città, quelli tristemente noti (stazione ferroviaria e degli autobus, Novi Sad, Sacca, Parco XXII aprile) abbia posto fine al ridicolo tentativo da parte dei consiglieri e assessori comunali del Pd (attuali e precedenti) di negare l’esistenza di un problema criminalità nel territorio, situazione andata peggiorando negli ultimi anni di fronte alla incapacità della giunta comunale diessina di porvi rimedio con decisioni e normative opportune.
E risultano dunque puramente propagandistiche e strumentali ancora oggi le affermazioni buoniste dell’allora sindaco Muzzarelli e dei suoi assessori, allineati con lui, che disegnavano una città “tranquilla, sicura, pulita, accogliente ed inclusiva”, totalmente lontane dalla realtà, frutto di una mentalità retorica e propagandistica di amministrare la città.
Se poi ve ne fosse bisogno, ecco le affermazioni dell’attuale sindaco Mezzetti che, di fronte alla decisione da lui condivisa della istituzione delle “zone rosse”, decisione da lui definita “utile a dare risposte alle criticità crescenti e problematiche”, si è spinto oltre parlando della “necessità di giungere alla certezza della pena di fronte ai
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
crimini che avvengono nel territorio, sul quale è fondamentale che vi sia il concorso della Magistratura, perchè – ha aggiunto - quando si fermano e si arrestano persone, non dobbiamo poi trovarcele due ore dopo di nuovo sulle strade”.
Dunque è più che mai pressante, alta e chiara la voce dei modenesi stanchi di essere vittime o testimoni di aggressioni, violenze, risse, furti, rapine, di non avere la possibilità di circolare in sicurezza la sera, di frequentare giardini e parchi cittadini di giorno, ma anche arrabbiati con chi ci amministra e ci ha amministrati sinora che ha consentito che Modena, città ricca di storia, arte, cultura e patrimonio artistico-architettonico, scendesse a livelli cosi bassi di abbandono, incuria e degrado sociale.
Cesare Pradella
Foto dell'autore

Giornalista pubblicista, è stato per dieci anni corrispondente da Modena del Giornale diretto da Indro Montanelli, per vent'anni corrispondente da Carpi del Resto del Carlino, per cinque anni addetto...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena-Empoli: le formazioni ufficiali

Modena-Empoli: le formazioni ufficiali

Volley Modena, debutto al PalaMadiba per cercare la prima vittoria

Volley Modena, debutto al PalaMadiba per cercare la prima vittoria

Vaccinazione antifluenzale pediatrica: non obbligatoria, gratis sotto i 6 e pagamento sopra i 7 anni per bimbi sani

Vaccinazione antifluenzale pediatrica: non obbligatoria, gratis sotto i 6 e pagamento sopra i 7 anni per bimbi sani

Modena, tempi di guida e riposo non rispettati: multati 5 camionisti

Modena, tempi di guida e riposo non rispettati: multati 5 camionisti

Caso Fondazione di Modena: indagini scattate da alert esterni

Caso Fondazione di Modena: indagini scattate da alert esterni

Il Modena stasera ospita l'Empoli al Braglia

Il Modena stasera ospita l'Empoli al Braglia

Articoli più Letti Il delirio di Francesca Albanese col Tricolore sulle spalle: 'Hamas sta animando una rivoluzione globale'

Il delirio di Francesca Albanese col Tricolore sulle spalle: 'Hamas sta animando una rivoluzione globale'

Tangenziale di Modena bloccata dai Pro-Pal: la legge prevede il carcere e il buonsenso è calpestato

Tangenziale di Modena bloccata dai Pro-Pal: la legge prevede il carcere e il buonsenso è calpestato

Accordo Aimag-Hera naufragato, ora vanno restituiti i 30 milioni: doppio rischio

Accordo Aimag-Hera naufragato, ora vanno restituiti i 30 milioni: doppio rischio

Rifiuti, Mezzetti ha osato criticare Hera e ora paga lo scotto. Stessa cosa per Righi su Aimag

Rifiuti, Mezzetti ha osato criticare Hera e ora paga lo scotto. Stessa cosa per Righi su Aimag

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti Devianza giovanile a Modena: giusto fotografare la complessità, ma dopo l'analisi serve il coraggio di cambiare

Devianza giovanile a Modena: giusto fotografare la complessità, ma dopo l'analisi serve il coraggio di cambiare

Zone Rosse: Modena naviga a vista su un mare di ricette 'vecchie' che distraggono dal problema

Zone Rosse: Modena naviga a vista su un mare di ricette 'vecchie' che distraggono dal problema

Movida regolamentata, buonsenso seppellito dal fuoco amico anti-Mezzetti

Movida regolamentata, buonsenso seppellito dal fuoco amico anti-Mezzetti

Oggi il Governo e Fdi si sperticano in solidarietà a Ranucci, ma la libertà di stampa non piace mai a chi comanda

Oggi il Governo e Fdi si sperticano in solidarietà a Ranucci, ma la libertà di stampa non piace mai a chi comanda