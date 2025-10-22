Zone Rosse: Modena naviga a vista su un mare di ricette 'vecchie' che distraggono dal problema
Le aree soggette a misure speciali a Modena non hanno mai risolto i problemi, ma solo fatto il gioco di una politica incapace di prevenirli e di contrastarli
Quantomeno in termini evidenti. Cambiare forma e nome alle cose senza cambiare la sostanza e la forza con cui gli strumenti che ne sono la base possono essere utilizzati nei confronti di coloro che ne sono oggetto, corrisponde a poco più di un maquillage destinato a durare il tempo in cui gli obiettivi degli organi di informazione rimarranno su di esso. Che risultati ha portato la zona rossa istituita a febbraio al parco Novi Sad? Solo per fare uno dei tanti esempi che non hanno cambiato il problema e di come anche un termine datato ed indefinito come 'zona rossa' possa essere utilizzato ad effetto per ogni stagione. Il vero problema, che non viene affrontato nemmeno dal governo in carica che di questo ne aveva fatto una bandiera, è l'efficacia dei provvedimenti nei confronti di chi delinque: valorizzare il grande e straordinario lavoro delle forze dell'ordine senza svilirle ponendole nelle condizioni di non vedersi il giorno dopo
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Sicurezza a Modena, prefetto e sindaco individuano macroaree sensibili con 'divieto di stazionamento'
Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'
Il delirio di Francesca Albanese col Tricolore sulle spalle: 'Hamas sta animando una rivoluzione globale'
Tangenziale di Modena bloccata dai Pro-Pal: la legge prevede il carcere e il buonsenso è calpestato
Accordo Aimag-Hera naufragato, ora vanno restituiti i 30 milioni: doppio rischio
Rifiuti, Mezzetti ha osato criticare Hera e ora paga lo scotto. Stessa cosa per Righi su Aimag
Movida regolamentata, buonsenso seppellito dal fuoco amico anti-Mezzetti
Oggi il Governo e Fdi si sperticano in solidarietà a Ranucci, ma la libertà di stampa non piace mai a chi comanda
Rifiuti, urbanistica, dehors: Muzzarelli contro Mezzetti gioca al 'tanto peggio tanto meglio'
La banalità indecente di un ministro che piega l'orrore della Shoah alla smania revisionista