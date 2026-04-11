Incontro sicurezza, il Comitato risponde al Consigliere Manicardi: 'Nessun attacco a Modena, venga anche lui, non lo abbiamo mai visto alle iniziative'

'Il Consigliere PD Manicardi stia tranquillo, aspettiamo anche lui all'incontro. Non abbiamo invitato il Comandante della Polizia Locale di Ferrara Rimondi per attaccare qualcuno, bensì per ascoltare quanto è stato fatto nella loro città e valutare, se possibile, spunti da poter portare avanti'. Il Comitato civico Modena Merita di Più, che da un anno è attivo in presidi, momenti di incontro e iniziative di sensibilizzazione sui temi della sicurezza replica alla posizione espressa dal Consigliere Comunale del Partito democratico nonché responsabile sicurezza del Partito Stefano Manicardi rispetto all'evento organizzato dal Comitato con ospite il comandante della Polizia Locale di Ferrara chiamato ad esporre modalità e protocolli di azione messi in campo con risultati giudicati positivi contro problematiche complesse di sicurezza urbana, compresa quella della mafia nigeriana.Il fatto di invitare a Modena ad esporre un modello Ferrara di sicurezza urbana applicato in una città governata da Alan Fabbri, sindaco Lega aveva portato il consigliere Manicardi a bollare l'iniziativa come politica e di fatto irrispettosa verso la Polizia Locale di Modena.la polizia locale di Modena c'è un ottimo rapporto di collaborazione espressa anche in incontri pubblici analoghi in sua presenza.E il fatto che sia triste vedere un consigliere comunale che butta solo in politica una questione come quella della sicurezza che non dovrebbe avere letture di parte. Tipo così se vuoi se ti va bene lo posso aggiungere come integrazione come se ti avessi chiamato

Una lettura che il Comitato contesta in toto e rispedisce al mittente: 'Nessuna questione politica, che solo il consigliere Manicardi vede, e nessuna mancanza di rispetto verso la Polizia Locale e tanto più verso il Comandante, con il quale esiste un ottimo e costruttivo rapporto di collaborazione, confermato anche dalla presenza agli incontri. E' triste vedere un consigliere comunale che butta solo in politica una questione come quella della sicurezza che non dovrebbe avere letture di parte' - afferma il referente del Comitato Mattia Meschieri.'Curioso piuttosto come un esponente del partito più rappresentativo della città scatti sull'attenti per un evento organizzato dai cittadini senza però aver mai espresso una parola di solidarietà sulla situazione in città, essere sparito dal confronto in corso sul Drop-In alla Sacca, non essersi presentato alla manifestazione sulla sicurezza fatta lo scorso anno dopo aver chiesto di scambiarci i numeri di telefono e aver promesso che sarebbe venuto. Date queste premesse temo a qualcuno bruci un pò troppo l'azione del comitato.Se la politica facesse il suo dovere il nostro gruppo non esisterebbe. Rispettando le Istituzioni e i reciproci ruoli confidiamo piuttosto nella presenza all'evento del 23 del Sindaco Massimo Mezzetti e del Consigliere Manicardi e tutti i rappresentanti politici ed istituzionali interessati al tema. Saremmo ben felici di vederli in sala all'evento'