Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Incontro sicurezza, il Comitato risponde al Consigliere Manicardi: 'Nessun attacco a Modena, venga anche lui, non lo abbiamo mai visto alle iniziative'

Incontro sicurezza, il Comitato risponde al Consigliere Manicardi: 'Nessun attacco a Modena, venga anche lui, non lo abbiamo mai visto alle iniziative'

Replica di Modena Merita di più al consigliere PD che aveva bollato come scelta politica, l'incontro del Comitato civico con il comandante della Polizia Locale di Ferrara

2 minuti di lettura
'Il Consigliere PD Manicardi stia tranquillo, aspettiamo anche lui all'incontro. Non abbiamo invitato il Comandante della Polizia Locale di Ferrara Rimondi per attaccare qualcuno, bensì per ascoltare quanto è stato fatto nella loro città e valutare, se possibile, spunti da poter portare avanti'. Il Comitato civico Modena Merita di Più, che da un anno è attivo in presidi, momenti di incontro e iniziative di sensibilizzazione sui temi della sicurezza replica alla posizione espressa dal Consigliere Comunale del Partito democratico nonché responsabile sicurezza del Partito Stefano Manicardi rispetto all'evento organizzato dal Comitato con ospite il comandante della Polizia Locale di Ferrara chiamato ad esporre modalità e protocolli di azione messi in campo con risultati giudicati positivi contro problematiche complesse di sicurezza urbana, compresa quella della mafia nigeriana.
Il fatto di invitare a Modena ad esporre un modello Ferrara di sicurezza urbana applicato in una città governata da Alan Fabbri, sindaco Lega aveva portato il consigliere Manicardi a bollare l'iniziativa come politica e di fatto irrispettosa verso la Polizia Locale di Modena.
la polizia locale di Modena c'è un ottimo rapporto di collaborazione espressa anche in incontri pubblici analoghi in sua presenza.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
E il fatto che sia triste vedere un consigliere comunale che butta solo in politica una questione come quella della sicurezza che non dovrebbe avere letture di parte. Tipo così se vuoi se ti va bene lo posso aggiungere come integrazione come se ti avessi chiamato

 

Una lettura che il Comitato contesta in toto e rispedisce al mittente: 'Nessuna questione politica, che solo il consigliere Manicardi vede, e nessuna mancanza di rispetto verso la Polizia Locale e tanto più verso il Comandante, con il quale esiste un ottimo e costruttivo rapporto di collaborazione, confermato anche dalla presenza agli incontri. E' triste vedere un consigliere comunale che butta solo in politica una questione come quella della sicurezza che non dovrebbe avere letture di parte' - afferma il referente del Comitato Mattia Meschieri.
'Curioso piuttosto come un esponente del partito più rappresentativo della città scatti sull'attenti per un evento organizzato dai cittadini senza però aver mai espresso una parola di solidarietà sulla situazione in città, essere sparito dal confronto in corso sul Drop-In alla Sacca, non essersi presentato alla manifestazione sulla sicurezza fatta lo scorso anno dopo aver chiesto di scambiarci i numeri di telefono e aver promesso che sarebbe venuto. Date queste premesse temo a qualcuno bruci un pò troppo l'azione del comitato.
Se la politica facesse il suo dovere il nostro gruppo non esisterebbe. Rispettando le Istituzioni e i reciproci ruoli confidiamo piuttosto nella presenza all'evento del 23 del Sindaco Massimo Mezzetti e del Consigliere Manicardi e tutti i rappresentanti politici ed istituzionali interessati al tema. Saremmo ben felici di vederli in sala all'evento'

 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sicurezza, Modena non è governata: è semplicemente lasciata andare

Sicurezza, Modena non è governata: è semplicemente lasciata andare

Sicurezza, il partito di Vannacci lancia anche a Modena la raccolta firme 'Tolleranza Zero'

Sicurezza, il partito di Vannacci lancia anche a Modena la raccolta firme 'Tolleranza Zero'

Sicurezza urbana, il 'modello Ferrara' arriva a Modena: confronto col comandante Claudio Rimondi

Sicurezza urbana, il 'modello Ferrara' arriva a Modena: confronto col comandante Claudio Rimondi

'Sicurezza, il controllo di vicinato ha fatto fiasco e i comitati civici lo confermano'

'Sicurezza, il controllo di vicinato ha fatto fiasco e i comitati civici lo confermano'

Vignola, Pasini incalza sulla sicurezza: 'Il sistema di videosorveglianza funziona al 50%'

Vignola, Pasini incalza sulla sicurezza: 'Il sistema di videosorveglianza funziona al 50%'

Sicurezza a Modena, da Mezzetti scacco in due mosse: aprendo al Comitato lo depotenzia

Sicurezza a Modena, da Mezzetti scacco in due mosse: aprendo al Comitato lo depotenzia

Spazio ADV dedicata a Guardiamoci negli occhi
Articoli più Letti Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Modena, tutti i redditi di assessori e consiglieri: Camporota e Abrate paperoni

Modena, tutti i redditi di assessori e consiglieri: Camporota e Abrate paperoni

Modena, Mezzetti pensa al rimpasto: fuori Molinari e anche Camporota è in bilico

Modena, Mezzetti pensa al rimpasto: fuori Molinari e anche Camporota è in bilico

Accoltellato la mattina di Pasqua in via del Tirassegno: grave all'ospedale

Accoltellato la mattina di Pasqua in via del Tirassegno: grave all'ospedale

Articoli Recenti Soliera, serata di controlli a tappeto dei Carabinieri: nessuna irrregolarità

Soliera, serata di controlli a tappeto dei Carabinieri: nessuna irrregolarità

Spostamento Drop-In Sacca: esposto con 250 firme sul tavolo dell'Assessore

Spostamento Drop-In Sacca: esposto con 250 firme sul tavolo dell'Assessore

Cittadella Vis Modena diventa impresa sociale e per festeggiare si sposta dal Mammut a Casa Ciao

Cittadella Vis Modena diventa impresa sociale e per festeggiare si sposta dal Mammut a Casa Ciao

Il Pd attacca: 'Modello Ferrara a Modena? L'incontro col comandante è solo un'iniziativa politica'

Il Pd attacca: 'Modello Ferrara a Modena? L'incontro col comandante è solo un'iniziativa politica'