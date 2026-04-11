'Incontro con il comandante PL di Ferrara, occasione di confronto, dispiace reazione PD'

Dopo la reazione del Comitato Modena Merita di più, sono due esponenti leghisti ad intervenire sul caso.
Secondo Giovanni Bertoldi, capogruppo Lega Modena, l’esperienza di Ferrara, amministrata dal sindaco leghista Alan Fabbri, dimostrerebbe che “anche in Emilia-Romagna si può governare un capoluogo con determinazione, ottenendo risultati visibili attraverso un’organizzazione efficace della sicurezza urbana”.
Il capogruppo critica la reazione del Partito Democratico, definita “stizzita” e improntata a “sterili polemiche ideologiche”, e respinge l’accusa di mancanza di rispetto verso la Polizia Locale modenese: “Nessuno mette in discussione il valore e la professionalità del Corpo.
Bertoldi richiama inoltre la necessità di “organizzazione, formazione, strumenti adeguati e un riconoscimento economico e previdenziale all’altezza del ruolo”, sottolineando che “chi si chiude al confronto dimostra debolezza”.
Sulla stessa linea interviene Ludovica Boni, referente Lega di Castelfranco Emilia, che definisce l’esperienza ferrarese “una ricetta da copiare” e un modello che, a suo avviso, “dovrebbe essere applicato su tutto il territorio”.
Boni sostiene che in alcune realtà locali “le amministrazioni hanno fallito palesemente, come dimostrano i fatti e come testimoniano i cittadini”, e invita a “fare un bagno di umiltà” riconoscendo gli errori. Nelle sue dichiarazioni richiama il passato contesto di degrado percepito a Ferrara e afferma che l’amministrazione Fabbri avrebbe saputo “ridare splendore e dignità” alla città.
L’esponente leghista ricorda inoltre che il partito, nei vari consigli comunali, ha più volte proposto strumenti come “taser, bodycam, regolamentazione del numero degli agenti e presidi fissi dei militari”, sostenendo che tali proposte sarebbero state “respinte per partito preso. La ricetta di Alan Fabbri funziona e Ferrara risplende, altre città del territorio governare dal PD sembrano affondare nel caos”.
Nella foto, il capogruppo Lega Modena Giovanni Bertoldi