Volley Modena, debutto al PalaMadiba per cercare la prima vittoria

o. Ospite per l’occasione sarà Tenaglia Abruzzo Altino Volley: fischio d'inizio domenica alle 17

Due settimane dopo lo storico match del PalaPanini il Volley Modena esordisce in quella che sarà la sua nuova casa per questo campionato di Serie A2 Tigotà. Capitan Lancellotti e compagne potranno finalmente scendere in campo al PalaMadiba dove, in settimana, sono state completate tutte le procedure burocratiche per soddisfare i requisiti di omologa, agibilità e capienza. Un lavoro durato più di tre mesi, ma che ora darà la possibilità alle gialloblù di poter contare su un impianto attrezzato per la categoria non solo per gli allenamenti, ma anche per le gare di campionato. Ospite per l’occasione sarà Tenaglia Abruzzo Altino Volley.Per le modenesi è stato un inizio di stagione complicato non solo dall'esordio in categoria, ma anche dal calendario che, tuttavia, non è mai semplice per una neopromossa. Dal canto loro, invece, le abruzzesi vogliono riprendere la marcia e mettere in cascina quei punti che non sono arrivati contro Padova e Brescia, gare che hanno fatto seguito alla bella vittoria della prima giornata per 3-1 sulla Futura Giovani Busto Arsizio. Per il Volley Modena la trasferta di Fasano ha riservato l’esordio stagionale di Federica Nonnati, out di fatto dal primo allenamento congiunto della stagione per un problema ad un piede che si è rivelato più complicato del previsto da risolvere.
La gara con le pugliesi ha regalato il primo piccolo passo avanti, come detto, con un terzo set giocato alla pari fino alla fine e da qui bisognerà ripartire per cercare di conquistare il primo parziale stagionale e, successivamente, anche i primi punti in classifica che darebbero morale e convinzione alla truppa di coach Biagio Marone.
 

In vista del match con Altino a presentare l’appuntamento è stata l’opposta Federica Nonnati (foto) che nella trasferta di Fasano ha esordito in stagione dopo l’infortunio che l’aveva tenuta ai margini in questa primissima parte di stagione: “Lo scorso anno abbiamo lavorato tanto e si sono visti i risultati. Quest'anno, invece, per me è iniziato con questo infortunio ma ci sta, ora mi sono ripresa e sono tornata a lavorare per continuare quello che è stato fatto la stagione scorsa. Ora affronteremo Altino, squadra giovane anche la loro e con atlete non indifferenti. Noi, però, pensiamo a fare bene le nostre cose e a migliorare quello che ci siamo dette poi sarà il campo a parlare”.
Fischio d’inizio di Volley Modena-Tenaglia Abruzzo Altino Volley in programma domenica alle ore 17. Arbitri dell’incontro saranno Marco De Orchi e Azzurra Marani, mentre al Videocheck è stato designato Daniele Rossi.
Foto dell'autore

