Volley Modena, debutto al PalaMadiba per cercare la prima vittoria
o. Ospite per l’occasione sarà Tenaglia Abruzzo Altino Volley: fischio d'inizio domenica alle 17
In vista del match con Altino a presentare l’appuntamento è stata l’opposta Federica Nonnati (foto) che nella trasferta di Fasano ha esordito in stagione dopo l’infortunio che l’aveva tenuta ai margini in questa primissima parte di stagione: “Lo scorso anno abbiamo lavorato tanto e si sono visti i risultati. Quest'anno, invece, per me è iniziato con questo infortunio ma ci sta, ora mi sono ripresa e sono tornata a lavorare per continuare quello che è stato fatto la stagione scorsa. Ora affronteremo Altino, squadra giovane anche la loro e con atlete non indifferenti. Noi, però, pensiamo a fare bene le nostre cose e a migliorare quello che ci siamo dette poi sarà il campo a parlare”.
Fischio d’inizio di Volley Modena-Tenaglia Abruzzo Altino Volley in programma domenica alle ore 17. Arbitri dell’incontro saranno Marco De Orchi e Azzurra Marani, mentre al Videocheck è stato designato Daniele Rossi.
