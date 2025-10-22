Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena-Empoli, tifosi gialloblù già scatenati: oltre 2.500 biglietti venduti. E Tonoli torna in gruppo dopo l’infortunio

Modena-Empoli, tifosi gialloblù già scatenati: oltre 2.500 biglietti venduti. E Tonoli torna in gruppo dopo l’infortunio

Insieme agli abbonati si prevede il raggiungimento, ancora una volta, delle 10.000 presenze

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

L’entusiasmo cresce attorno al Modena in vista del match contro l’Empoli, in programma venerdì alle ore 20.30 allo Stadio Braglia, e i tifosi gialloblù rispondono subito presenti: a soli tre giorni dalla gara sono già 2.511 i tagliandi acquistati in prevendita, di cui 25 nel settore ospiti. Tutto fa pensare, considerando la quota abbonati, a un’altra serata da oltre 10.000 spettatori.

 

La prevendita prosegue attraverso i canali consueti, compresi i circuiti online e i punti vendita fisici, mentre venerdì le biglietterie dello stadio saranno aperte dalle 18 alle 21.

 

Intanto, ieri sono arrivate buone notizie anche dal campo: Daniel Tonoli è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo, dopo il colpo al naso rimediato nella sfida contro il Palermo. Gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura composta, che sarà gestita con l’utilizzo di una maschera protettiva. Lo staff medico monitora la situazione, ma il difensore sembra sulla buona strada per essere convocabile già contro l’Empoli.
Il tutto sotto gli occhi dei tifosi: la seduta di ieri si è infatti tenuta a porte aperte.

 

 

 

 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Sottil: 'Partita sporca, ma vittoria meritata'

Sottil: 'Partita sporca, ma vittoria meritata'

Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitaria

Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitaria

Modena - Pescara: allenamento a porte aperte e prevendita col botto

Modena - Pescara: allenamento a porte aperte e prevendita col botto

Mantova Modena vietata ai tifosi modenesi

Mantova Modena vietata ai tifosi modenesi

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Europei di Pallavolo: sorteggiate le squadra che saranno a Modena

Europei di Pallavolo: sorteggiate le squadra che saranno a Modena

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Serie D, Biagini (ds Cittadella): 'Ora dovremo affrontare le prossime gare con lo spirito di domenica'

Serie D, Biagini (ds Cittadella): 'Ora dovremo affrontare le prossime gare con lo spirito di domenica'

Prima categoria, saltano due panchine: esonerati Cavuoto e Battaglioli

Prima categoria, saltano due panchine: esonerati Cavuoto e Battaglioli

Carpi, pari in casa contro l'Ascoli

Carpi, pari in casa contro l'Ascoli

Volley Modena, ancora una sconfitta: ko 3-0 a Fasano

Volley Modena, ancora una sconfitta: ko 3-0 a Fasano