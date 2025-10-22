Modena-Empoli, tifosi gialloblù già scatenati: oltre 2.500 biglietti venduti. E Tonoli torna in gruppo dopo l’infortunio

L’entusiasmo cresce attorno al Modena in vista del match contro l’Empoli, in programma venerdì alle ore 20.30 allo Stadio Braglia, e i tifosi gialloblù rispondono subito presenti: a soli tre giorni dalla gara sono già 2.511 i tagliandi acquistati in prevendita, di cui 25 nel settore ospiti. Tutto fa pensare, considerando la quota abbonati, a un’altra serata da oltre 10.000 spettatori.



La prevendita prosegue attraverso i canali consueti, compresi i circuiti online e i punti vendita fisici, mentre venerdì le biglietterie dello stadio saranno aperte dalle 18 alle 21.

Intanto, ieri sono arrivate buone notizie anche dal campo: Daniel Tonoli è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo, dopo il colpo al naso rimediato nella sfida contro il Palermo. Gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura composta, che sarà gestita con l’utilizzo di una maschera protettiva. Lo staff medico monitora la situazione, ma il difensore sembra sulla buona strada per essere convocabile già contro l’Empoli.Il tutto sotto gli occhi dei tifosi: la seduta di ieri si è infatti tenuta a porte aperte.