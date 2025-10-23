Unimore sport experience: ecco gli studenti distinti e premiati

Campionati nazionali universitari Ancona 2025

Come ormai da tradizione si è tenuta anche quest’anno la Festa dello Sport di Unimore che celebra gli studenti - atleti del programma Unimore Sport Excellence, che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno accademico per meriti sportivi.Hanno preso parte all’evento il Rettore Carlo Adolfo Porro, la Delegata per lo Sport Prof.ssa Isabella Morlini, il Presidente del Cus More Diego Caravaglios.All’ultima edizione del programma Unimore Sport Excellence, sono stati ammessi 98 studenti dei quali 52 atleti e 46 atlete, appartenenti a tutti i dipartimenti di Unimore, che sono stati impegnati nelle competizioni sportive nazionali ed internazionali di più alto livello sia in ambito studentesco che assolutoLa cerimonia di quest’anno ha visto la partecipazione delle studentesse atlete della Reggiana Calcio con cui Unimore condivide un fruttuoso percorso di collaborazione nella valorizzazione del ruolo dello sport nella formazione delle giovani generazioni.“Quest’anno gli studenti ammessi al programma USE sono oltre 90: un numero in costante crescita rispetto agli anni precedenti e più del triplo rispetto all'inizio del mio mandato – afferma la prof.ssa Isabella Morlini - Delegata allo Sport di Unimore -.È con soddisfazione che posso affermare come il progetto sia ormai sempre più conosciuto e apprezzato: un’iniziativa impegnativa, fortemente voluta da Unimore, che pone al centro le esigenze degli studenti-atleti e consente di combinare la carriera sportiva con quella accademica in modo flessibile, tutelando al contempo i loro interessi formativi e professionali. In questo sei anni abbiamo aumentato i posti letti dedicati agli atleti da 4 a sei, abbiamo aumentato le borse di studio, abbiamo previsto tutor a disposizione degli studenti ammessi al programma ed abbiamo predisposto il rilascio del Diploma Supplement al momento della laurea che valorizza ufficialmente il percorso svolto”.A livello studentescoAi Campionati Nazionali Universitari tenutisi ad Ancona hanno partecipato oltre 100 atleti Unimore – CUS More e sono stata conquistate 8 medaglie.Scacchi a squadre medaglia d'oro per il CUS MoreComponenti della squadra: BALLOTTI LUCA - FERRAGUTI FRANCESCO - MOCANU ROBERTO - KASHIN ALEKSANDR.Scacchi individuale -medaglia di bronzoFERRAGUTI FRANCESCO.Pallavolo maschile - medaglia d'oro per la squadra.Componenti della squadra: RASCATO ERNESTO - SIGNORINI DAVIDE - PIERONI FABIO - MORSELLI ALESSANDRO - BERTONI ANDREA - SOLI DEMETRIO - GOZZI GABRIELE - SCHIAVONI MASSIMO - JENDOUBI ALEKSANDRO - TAMAGNINI GIACOMO - LUPPI FILIPPO - GARAOUY AYMAN.Atletica leggeraFEDERICA PANSINI: oro negli 800 metriALESSANDRO PASQUINUCCI: oro nei 1500 metriAURORA VICINI: oro nel salto in altoALESSANDRO ORI: Bronzo dei 200 metriVIVIANOSAIGE: Bronzo nel getto del peso.Partecipazione dello studente atleta Roberto Sottile che ha gareggiato con la squadra italiana di tiro con l’arco nella specialità CompoundA livello assolutoCAMPIONATI ITALIANI PROMESSE DI ATLETICA LEGGERAPartecipazione di 3 atlete UNIMORE - 3 medaglieCAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI ATLETICA LEGGERAPartecipazione di 1 atleta UNIMORE - 1 medagliaCAMPIONATI ITALIANI DI BEACH VOLLEYPartecipazione di un’atleta UNIMORE -1 medagliaCAMPIONATI FEDEDERALI DI TAEKWONDO1 atleta UNIMORE -1 medagliaCAMPIONATI ITALIANI TARGA di TIRO CON L’ARCOPartecipazione di un atleta UNIMORE 1 MEDAGLIACAMPIONATI MONDIALI DI SCHERMA PARALIMPICAPartecipazione di un atleta Unimore con la conquista di una medagliaCAMPIONATI MONDIALI DI PESCA AL COLPOPartecipazione di 1 atleta Unimore -1 medagliaCAMPIONATI MONDIALI DI KAYAK U23Partecipazione di 1 atleta Unimore -13 medaglie· Roberto Sottile-Campione Italiano targa di tiro con l’arco individuale e a squadre e partecipante alle UNIVERSIADI di Rhine Rurh in Germania, gareggiando con la squadra italiana di tiro con l’arco nella specialità Compound· Valentina Gottardi-Campionessa italiana Scudetto/Tricolore Assoluto di Beach Volley· Vivian Osagie-Campionessa Italiana Promesse nel lancio del peso· Federica Pansini -campionessa italiana Promesse negli 800 m· Aurora Vicini – campionessa Italiana Promesse del salto in alto, medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti nel salto in altoGiulia Cordazzo -6° posto in Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, 5000mt.vittoria con 16'19'43 in Gran Premio estivo del mezzofondo, 5000mt., vittoria nei 3000mt Gran Premio del mezzofondo.· Vittoria Cavicchioli--7° posto nazionale in Campionati italiani di categoria/Assoluti FIDS/FIDESM a Rimini.· Greta Guaita - Oro per Olympic Dream Cup – Coppa Italia per regioni (Foro Italico, Roma).3° posto nel Campionato federale, PalaRuffini di Torino, categoria -57kg femminile.· Leonardo Rigo – Vice Campione mondiale di scherma paralimpica nel fioretto c· Andrea Aguzzoli -Medaglia d’oro al mondiale mondiale per club di pesca al colpo in Irlanda· Lucrezia Zironi-Campionessa Mondiale U23 di Canoa nel K1 1000m, medaglia di argento K1 200m medaglia di bronzo nel K1 500m sempre ai Campionati del mondo U23 Montemor, Portogallo· Alessandro Pasquinucci 10° posto nei 1500 m, con tempo 3’48″74 negli Europei U23 che si sono tenuti a Bergen, NorvegiaIl programma Unimore Sport Excellence è destinato a supportare l'attività di apprendimento e di formazione universitaria di studenti-atleti che svolgono con continuità un'attività sportiva agonistica di interesse nazionale ed internazionale.L’arruolamento nel progetto crea le condizioni per consentire ai giovani atleti di talento di conciliare al meglio sport agonistico con l’impegno universitario e permette di accedere alla cosiddetta “dual carreer”, quel sistema di benefici e di strumenti che l’Ateneo mette in atto per facilitare il completamento della carriera universitaria contemporaneamente alla carriera agonistica. Tra questi sono previsti anche l’accompagnamento di un tutor accademico e d’aula ed un diploma supplement, rilasciato ai partecipanti al programma per certificare il doppio percorso, al completamento degli studi in Unimore.I benefici del programma USE1. secondo disponibilità, a posti alloggio a titolo gratuito;2. ai servizi forniti dall’ufficio benefici ed a un tutoraggio dedicato;3. al riconoscimento, per un massimo di 3 CFU all’anno, dell’attività agonistica svolta nell’ambito dei crediti liberi disponibili;4. al riconoscimento del tirocinio curriculare su attività di preparazione ed aggiornamento tecnico svolto presso società e federazioni sportive;5. al riconoscimento dei crediti relativi alla prova finale per tesi svolte su argomenti di interesse sportivo;6. allo spostamento della data di esame in caso di gare a livello nazionale, ritiri e collegiali federali;7. rilascio, al termine del percorso di studi, del diploma supplement che certifica la specificità della carriera duale dallo studente-atletaAi migliori studenti atleti del programma vengono assegnati ogni anno premi di studio per merito sportivo del valore di 2.500 Euro.Nel 2025 sono stati assegnati 7 post letto (5 a Reggio Emilia e 2 a Modena) a studentesse e studenti del programma USE.