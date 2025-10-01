Genocidio a Gaza, arriva la condanna di Unimore
Il Senato Accademico di Unimore ha approvato una mozione che condanna il genocidio in corso a Gaza e chiede la cessazione immediata delle ostilità
Un atto che prende posizione in un momento drammatico, segnato da conflitti aperti in più aree del mondo e in particolare dall’occupazione e dalla devastazione della Striscia di Gaza, rispetto alla quale la Commissione di inchiesta delle Nazioni Unite ha riconosciuto la configurazione di un genocidio.
La mozione approvata, proposta dal rettore Carlo Adolfo Porro, si apre con tre enunciati che definiscono il cuore dell’impegno di Unimore: l’auspicio della cessazione immediata delle ostilità in tutte le zone di guerra, la richiesta di porre fine all’assedio e alla distruzione di Gaza con esplicito riferimento al genocidio in atto, il sostegno alle iniziative umanitarie volte a riattivare corridoi sicuri per cibo, acqua e medicinali.Il documento richiama in apertura il quadro dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, sottolineando l’impatto devastante di queste crisi sulla vita delle popolazioni civili e sulle relazioni geopolitiche globali.
L’Ateneo aderisce infatti sin dalla sua costituzione a RUniPace, la rete delle Università per la Pace promossa dalla CRUI, è attivamente coinvolto nel Dottorato di interesse nazionale in Peace Studies, interamente dedicato agli studi sulla pace e la risoluzione dei conflitti per il quale ha rafforzato l’impegno finanziario, raddoppiando le borse di dottorato messe a disposizione.Altro capitolo significativo riguarda la partecipazione al progetto IUPALS – Italian Universities for Palestinian Students, che permetterà a una studentessa o a uno studente palestinese di iscriversi a un corso di Unimore grazie a una borsa di studio sostenuta interamente dall’Ateneo, comprese le spese di viaggio.
La mozione si colloca in continuità con le recenti decisioni di Unimore in materia di etica della ricerca. L’Ateneo ha istituito una Commissione Dual Use, incaricata di elaborare linee guida per vigilare sui contratti e le collaborazioni in modo da escludere applicazioni in ambito bellico.
Il testo approvato prevede che, con cadenza almeno semestrale, la Commissione riferisca sugli esiti delle verifiche riguardanti istituzioni universitarie, enti di ricerca e realtà imprenditoriali, con la possibilità di interrompere rapporti con soggetti coinvolti in violazioni del diritto internazionale.Il testo approvato richiama l’articolo 11
La mozione ribadisce l’auspicio della cessazione delle ostilità, del riconoscimento della gravità del genocidio in corso a Gaza, dell’avvio di processi di dialogo e negoziazione, rispetto del diritto internazionale e dell’apertura di corridoi umanitari, dichiarando il proprio forte sostegno a ogni iniziativa di solidarietà concreta.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
La Flotilla, Francesca Albanese, le farmacie Israele-free: gli spot migliori per rafforzare Netanyahu
Il delirio di Francesca Albanese col Tricolore sulle spalle: 'Hamas sta animando una rivoluzione globale'
Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia
Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli
Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione
Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera
'Modena, ruota panoramica chiusa da Procura di Torino: che controlli ha fatto Modenamoremio?'Articoli Recenti
'Modena, moschea di via Spontini: regalo del Pd all'Islam'
Modena, parte la nuova raccolta dei rifiuti anche nelle zone residenziali
Modena, l'assessore Guerzoni cede la delega all'Edilizia alla Ferrari
Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta