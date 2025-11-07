'I nomi di Gaza': a Modena lettura collettiva dei nomi dei bimbi palestinesi uccisi
La lettura dei nomi andrà avanti per tutto il pomeriggio di domenica 9 novembre, coinvolgendo oltre 120 partecipanti attivi e centinaia di cittadini
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista
'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'
Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'
Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'
Sanità, Giacobazzi e Gidari (Forza Italia): 'Serve chiarezza sui flussi extraregionali'
Caregiver: per i più giovani sportelli informativi, progetti e sostegno scolastico
Carpi, De Rosa (FI) dopo lo scontro con la Albanese: ‘Concedere cittadinanza onoraria a Liliana Segre’
Cittadinanza a Francesca Albanese: Castelnuovo 'congela' la mozione già approvata