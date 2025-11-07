Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'I nomi di Gaza': a Modena lettura collettiva dei nomi dei bimbi palestinesi uccisi

La lettura dei nomi andrà avanti per tutto il pomeriggio di domenica 9 novembre, coinvolgendo oltre 120 partecipanti attivi e centinaia di cittadini

I movimenti, le associazioni, le forze politiche e sindacali* e i singoli cittadini che hanno sostenuto in questi mesi la mobilitazione contro il genocidio a Gaza e per la pace in Medio-Oriente, organizzano in centro storico a Modena l’iniziativa pubblica 'I nomi di Gaza' domenica 9 novembre, a partire dalle 14,30.

Tale iniziativa sarà centrata sulla lettura collettiva e contemporanea, in quattro diverse piazze del centro cittadino - Largo Garibaldi, Largo San Francesco, Largo Sant’Agostino e Giardini Ducali - dei nomi dei circa 20.000 bambini massacrati nel corso dei due anni di conflitto.

'Chiamare per nome questi bambini e queste bambine vuole essere un atto di riconoscimento. Significa restituire dignità ad ogni singola vittima ed impedire che questi bambini muoiano oltre che nel corpo anche nella memoria' - spiegano Modena per la Palestina, Gaza muore disertiamo il silenzio, Cimp-Comunità islamica di Modena e provincia, Tam Tam di Pace Modena, Cgil Modena, Associazione Nuove Generazioni, Giovani Modena Palestina, Sanitari per Gaza Modena e Reggio Emilia, Fimp-Federazione italiana Medici pediatri sezione di Modena, Donne in nero Reggio Emilia, Uisp Modena, Circolo Left Vibra, Civica 15A, Per non dimenticare Odv, Coordinamento Sassuolo per Gaza.

'Il nome è un diritto di ogni bambino. Senza nome non c'è memoria.
Senza memoria non c'è giustizia. Senza giustizia non c'è pace. La lettura dei nomi andrà avanti per tutto il pomeriggio di domenica 9 novembre, coinvolgendo oltre 120 partecipanti attivi e centinaia di cittadini che si uniranno alle quattro piazze. Alle 18 i presidi di piazza diventeranno quattro cortei luminosi che confluiranno in piazza Grande per la conclusione della giornata, con letture, poesie e musica dalla Palestina. Non si tratterà solo di una giornata della memoria, ma anche di un momento di riflessione: Gaza e la Cisgiordania purtroppo non conoscono alcuna 'pace'. Sono oltre 200 i palestinesi uccisi dai giorni dell'accordo di Sharm al Sheikh e nessuna delle cause che hanno condotto al genocidio è stata rimossa. In Palestina si continua a morire e a subire oppressione. La solidarietà attiva e la mobilitazione di piazza della società civile restano sempre più necessarie e urgenti'.

