Raid aerei israeliani, 100 morti di cui 35 minorenni: il 'cessate il fuoco' a Gaza è una drammatica farsa

Il vice di Trump: 'Il cessate il fuoco sta tenendo. Credo che la pace a Medio Oriente resisterà nonostante le scaramucce'

Israele ha ripreso il fuoco, di nuovo, accusando Hamas di aver rotto il “cessate il fuoco” per primi. L’esercito ha condotto attacchi aerei sulla Striscia di Gaza uccidendo almeno 100 palestinesi, tra cui 35 minorenni, secondo le autorità locali. Ma molte vittime sarebbero sepolte sotto le macerie. Nonostante gli annunci di facciata, è già la seconda volta che la tregue viene sospesa, con Israele e Hamas che si accusano vicendevolmente di aver innescato i nuovi scontri.
Netanyahu aveva annunciato che Israele avrebbe preso provvedimenti dopo che Hamas ha consegnato resti umani non appartenenti agli ostaggi ancora da recuperare, in una mossa che Tel Aviv definisce una violazione del cessate il fuoco in vigore dal 10 ottobre 2025.
Il cessate il fuoco, mediato dagli Stati Uniti, prevedeva la liberazione di tutti gli ostaggi vivi da parte di Hamas in cambio della sospensione dell’offensiva israeliana. Resta però aperta la questione dei corpi degli ostaggi deceduti: Hamas si era impegnata a consegnarli tutti, ma Israele accusa il gruppo di rallentamenti e occultamento. “Il cessate il fuoco sta tenendo. Credo che la pace a Medio Oriente resisterà nonostante le scaramucce”, ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg.

