'La provocazione di Hamas-Flotilla Sumud è finita. Nessuno degli yacht della Flotilla è riuscito nel suo tentativo di entrare in una zona di combattimento attiva o di violare il legittimo blocco navale. Tutti i passeggeri sono sani e salvi. Stanno viaggiando sani e salvi verso Israele, da dove saranno espulsi in Europa. Un'ultima nave di questa provocazione rimane a distanza. Se si avvicinasse, anche il suo tentativo di entrare in una zona di combattimento attiva e violare il blocco navale verrebbe impedito'. Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano.
Fu gli ultimi accadimenti riferito il ministro degli esteri Tajani in aula al senato. 'Israele ha conferma la conclusione delle operazioni della Marina in mare e comincia il trasferimento ad Ashdod. Il numero degli italiani fermati è ora di 40'.
Israele: 'La provocazione Flotilla-Hamas si è conclusa, per gli attivisti o espulsione o carcere'
Lo scrive il ministro israeliano su X. Tajani in aula: 'Sono 40 gli attivisti italiani'. Dopo lo sbarco a Ashdod, la scelta tra espulsione o processo
'La provocazione di Hamas-Flotilla Sumud è finita. Nessuno degli yacht della Flotilla è riuscito nel suo tentativo di entrare in una zona di combattimento attiva o di violare il legittimo blocco navale. Tutti i passeggeri sono sani e salvi. Stanno viaggiando sani e salvi verso Israele, da dove saranno espulsi in Europa. Un'ultima nave di questa provocazione rimane a distanza. Se si avvicinasse, anche il suo tentativo di entrare in una zona di combattimento attiva e violare il blocco navale verrebbe impedito'. Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Inferno Gaza? No, paradiso Minorca: la nave di Greta Thunberg da Barcellona, ferma da giorni nella magia dell'isola spagnola
Eplosione e incendio spento in un minuto su un'altra barca della Flotilla: nessun danno, nessun ferito
La folle rincorsa alle armi e la retorica bellica demoliscono lo stato sociale
Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo: 'E' atto di aggressione'Articoli Recenti
Netanyahu all'ONU: 'Il genocidio è una menzogna'
E’ morto Robert Redford, aveva 89 anni
L'uccisione di Charlie Kirk scuote l'America
Flotilla: la barca con a bordo Greta Thunberg colpita da piccolo ordigno sganciato da drone