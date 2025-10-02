Israele: 'La provocazione Flotilla-Hamas si è conclusa, per gli attivisti o espulsione o carcere'

'La provocazione di Hamas-Flotilla Sumud è finita. Nessuno degli yacht della Flotilla è riuscito nel suo tentativo di entrare in una zona di combattimento attiva o di violare il legittimo blocco navale. Tutti i passeggeri sono sani e salvi. Stanno viaggiando sani e salvi verso Israele, da dove saranno espulsi in Europa. Un'ultima nave di questa provocazione rimane a distanza. Se si avvicinasse, anche il suo tentativo di entrare in una zona di combattimento attiva e violare il blocco navale verrebbe impedito'. Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano.



Fu gli ultimi accadimenti riferito il ministro degli esteri Tajani in aula al senato. 'Israele ha conferma la conclusione delle operazioni della Marina in mare e comincia il trasferimento ad Ashdod. Il numero degli italiani fermati è ora di 40'.





Attivisti al bivio dopo l'attracco ad Ashdod: o espulsione immediata o carcere

Gli attivisti della Flotilla sbarcheranno a bordo delle imbarcazioni israeliane, nel porto israeliano di Ashdod dove saranno consegnati alla polizia: da lì saranno trasferiti al grande carcere di Ketziot, nel Negev, a sud-ovest di BeerSheba, dove verranno presi in carico dal personale, secondo il piano messo a punto dalle autorità israeliane. Chi rifiuterà l'espulsione sarà processato da un tribunale speciale di funzionari degli Interni, e non da un tribunale ordinario, per ingresso illegale.