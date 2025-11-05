New York elegge sindaco Zohran Mahmood Mamdani: 34 anni, socialista, musulmano

È la prima volta che New York ha un sindaco musulmano: la vittoria del socialista Zohran Mahmood Mamdani segna una novità importante per l’America. E Madmani, incoronato stanotte come del resto era ampiamente previsto, non solo è musulmano. È anche giovanissimo (appena 34 anni, quindi a tutti gli effetti un millennials) ed è figlio di immigrati. La mamma è indiana (è una famosa regista), il papà è cresciuto in Uganda, dove Zohran Mamdani è nato: è cresciuto però di fatto in America, dove è arrivato all’età di sette anni, ma è cittadino americano solo dal 2018. Stanotte – con i seggi chiusi quando in Italia erano le 3 – è diventato primo cittadino di New York.

