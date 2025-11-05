È la prima volta che New York ha un sindaco musulmano: la vittoria del socialista Zohran Mahmood Mamdani segna una novità importante per l’America. E Madmani, incoronato stanotte come del resto era ampiamente previsto, non solo è musulmano. È anche giovanissimo (appena 34 anni, quindi a tutti gli effetti un millennials) ed è figlio di immigrati. La mamma è indiana (è una famosa regista), il papà è cresciuto in Uganda, dove Zohran Mamdani è nato: è cresciuto però di fatto in America, dove è arrivato all’età di sette anni, ma è cittadino americano solo dal 2018. Stanotte – con i seggi chiusi quando in Italia erano le 3 – è diventato primo cittadino di New York.
Dire.it
New York elegge sindaco Zohran Mahmood Mamdani: 34 anni, socialista, musulmano
Madre indiana e papà ugandese, è cittadino americano dal 2018
È la prima volta che New York ha un sindaco musulmano: la vittoria del socialista Zohran Mahmood Mamdani segna una novità importante per l’America. E Madmani, incoronato stanotte come del resto era ampiamente previsto, non solo è musulmano. È anche giovanissimo (appena 34 anni, quindi a tutti gli effetti un millennials) ed è figlio di immigrati. La mamma è indiana (è una famosa regista), il papà è cresciuto in Uganda, dove Zohran Mamdani è nato: è cresciuto però di fatto in America, dove è arrivato all’età di sette anni, ma è cittadino americano solo dal 2018. Stanotte – con i seggi chiusi quando in Italia erano le 3 – è diventato primo cittadino di New York.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
La guerra a Gaza è finita: Israele e Hamas firmano piano di pace, l'annuncio di Trump
Il ruolo dell'Italia nella Gaza devastata
Israele ha rotto il cessate il fuoco a Gaza: tregua appesa a un filo
Rapina in pieno giorno al Louvre, rubati gioielli della collezione di Napoleone
Raid aerei israeliani, 100 morti di cui 35 minorenni: il 'cessate il fuoco' a Gaza è una drammatica farsa
Italia per Gaza: dal 2023 oltre 100 milioni di aiuti umanitari
Premio Nobel per la Pace assegnato a Maria Corina Machado
Hamas: 'Pronti al rilascio degli ostaggi e ad avviare i negoziati'. Trump: 'Ora Israele interrompa bombardamenti'