Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

New York elegge sindaco Zohran Mahmood Mamdani: 34 anni, socialista, musulmano

New York elegge sindaco Zohran Mahmood Mamdani: 34 anni, socialista, musulmano

Madre indiana e papà ugandese, è cittadino americano dal 2018

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

È la prima volta che New York ha un sindaco musulmano: la vittoria del socialista Zohran Mahmood Mamdani segna una novità importante per l’America. E Madmani, incoronato stanotte come del resto era ampiamente previsto, non solo è musulmano. È anche giovanissimo (appena 34 anni, quindi a tutti gli effetti un millennials) ed è figlio di immigrati. La mamma è indiana (è una famosa regista), il papà è cresciuto in Uganda, dove Zohran Mamdani è nato: è cresciuto però di fatto in America, dove è arrivato all’età di sette anni, ma è cittadino americano solo dal 2018. Stanotte – con i seggi chiusi quando in Italia erano le 3 – è diventato primo cittadino di New York.
Dire.it

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti La guerra a Gaza è finita: Israele e Hamas firmano piano di pace, l'annuncio di Trump

La guerra a Gaza è finita: Israele e Hamas firmano piano di pace, l'annuncio di Trump

Il ruolo dell'Italia nella Gaza devastata

Il ruolo dell'Italia nella Gaza devastata

Israele ha rotto il cessate il fuoco a Gaza: tregua appesa a un filo

Israele ha rotto il cessate il fuoco a Gaza: tregua appesa a un filo

Rapina in pieno giorno al Louvre, rubati gioielli della collezione di Napoleone

Rapina in pieno giorno al Louvre, rubati gioielli della collezione di Napoleone

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Raid aerei israeliani, 100 morti di cui 35 minorenni: il 'cessate il fuoco' a Gaza è una drammatica farsa

Raid aerei israeliani, 100 morti di cui 35 minorenni: il 'cessate il fuoco' a Gaza è una drammatica farsa

Italia per Gaza: dal 2023 oltre 100 milioni di aiuti umanitari

Italia per Gaza: dal 2023 oltre 100 milioni di aiuti umanitari

Premio Nobel per la Pace assegnato a Maria Corina Machado

Premio Nobel per la Pace assegnato a Maria Corina Machado

Hamas: 'Pronti al rilascio degli ostaggi e ad avviare i negoziati'. Trump: 'Ora Israele interrompa bombardamenti'

Hamas: 'Pronti al rilascio degli ostaggi e ad avviare i negoziati'. Trump: 'Ora Israele interrompa bombardamenti'