Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rapina in pieno giorno al Louvre, rubati gioielli della collezione di Napoleone

Rapina in pieno giorno al Louvre, rubati gioielli della collezione di Napoleone

Un gioiello rubato, la corona dell’Imperatrice Eugenia é stato ritrovato, danneggiato, all’esterno del museo

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Al Louvre sono stati rubati i gioielli di Napoleone. I ladri sono entrati intorno alle 9,30 dalla facciata sul lungo Senna, utilizzando un montacarichi per raggiungere la Galleria d’Apollon dove é esposta una selezione dei Gioielli della Corona francese, e dopo aver forzato una finestra hanno portato via nove pezzi unici di inestimabile valore dalla collezione di gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice Maria Luisa D’Austria e sono fuggiti a bordo di motociclette.
Un gioiello rubato, la corona dell’Imperatrice Eugenia é stato ritrovato, danneggiato, all’esterno del museo. Scoperto il furto il Louvre é stato isolato dalla Gendarmeria che ha fatto uscire tutti i visitatori ed ha chiuso i battenti per consentire i rilievi della polizia scientifica e gli accertamenti investigativi, a cominciare dall’esame delle videoregistrazioni. I gioielli rubati sono di “incalcolabile valore storico e patrimoniale” ha dichiarato il Ministro degli Interni francese, Laurent Nuñez, precipitatosi al Louvre assieme al Ministro della Cultura Rachida Dati, che si é scusata per la chiusura straordinaria del museo più visitato del mondo. Il Ministero ha affermato che é in corso un inventario preciso degli oggetti rubati.
Il Louvre, che espone oltre 33.000 opere che spaziano tra antichità, scultura e pittura, dalla Mesopotamia, dall’Egitto e dal mondo classico ai maestri europei, ha una lunga storia di furti e tentate rapine.
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Il più famoso risale al 1911, quando la Gioconda scomparve dalla sua cornice, rubata da Vincenzo Peruggia, un ex operaio emigrato dall’Italia che si nascose all’interno del museo e uscì con il dipinto sotto il cappotto. Fu recuperato due anni dopo a Firenze e il furto contribuì a rendere il ritratto di Leonardo da Vinci l’opera d’arte più conosciuta al mondo. Il Ministro dell’Interno Nuñez ha affermato di ritenere che gli autori del furto possano essere stranieri e pur ritenendo che non sia possibile “impedire tutto”, ha riconosciuto che esiste una “grande vulnerabilità nei musei francesi”. Come dire che il Luovre, dove altre alla Gioconda sono esposte fra le opere più preziose del mondo, come la Venere di Milo e la Nike di Samotracia, é un colabrodo.
Foto Italpress
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti La guerra a Gaza è finita: Israele e Hamas firmano piano di pace, l'annuncio di Trump

La guerra a Gaza è finita: Israele e Hamas firmano piano di pace, l'annuncio di Trump

La folle rincorsa alle armi e la retorica bellica demoliscono lo stato sociale

La folle rincorsa alle armi e la retorica bellica demoliscono lo stato sociale

Il ministro Israeliano: 'La provocazione Flotilla-Hamas si è conclusa, per gli attivisti o espulsione o carcere'

Il ministro Israeliano: 'La provocazione Flotilla-Hamas si è conclusa, per gli attivisti o espulsione o carcere'

Netanyahu all'ONU: 'Il genocidio è una menzogna'

Netanyahu all'ONU: 'Il genocidio è una menzogna'

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Italia per Gaza: dal 2023 oltre 100 milioni di aiuti umanitari

Italia per Gaza: dal 2023 oltre 100 milioni di aiuti umanitari

Il ruolo dell'Italia nella Gaza devastata

Il ruolo dell'Italia nella Gaza devastata

Premio Nobel per la Pace assegnato a Maria Corina Machado

Premio Nobel per la Pace assegnato a Maria Corina Machado

Hamas: 'Pronti al rilascio degli ostaggi e ad avviare i negoziati'. Trump: 'Ora Israele interrompa bombardamenti'

Hamas: 'Pronti al rilascio degli ostaggi e ad avviare i negoziati'. Trump: 'Ora Israele interrompa bombardamenti'