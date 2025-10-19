Rapina in pieno giorno al Louvre, rubati gioielli della collezione di Napoleone
Un gioiello rubato, la corona dell’Imperatrice Eugenia é stato ritrovato, danneggiato, all’esterno del museo
Un gioiello rubato, la corona dell’Imperatrice Eugenia é stato ritrovato, danneggiato, all’esterno del museo. Scoperto il furto il Louvre é stato isolato dalla Gendarmeria che ha fatto uscire tutti i visitatori ed ha chiuso i battenti per consentire i rilievi della polizia scientifica e gli accertamenti investigativi, a cominciare dall’esame delle videoregistrazioni. I gioielli rubati sono di “incalcolabile valore storico e patrimoniale” ha dichiarato il Ministro degli Interni francese, Laurent Nuñez, precipitatosi al Louvre assieme al Ministro della Cultura Rachida Dati, che si é scusata per la chiusura straordinaria del museo più visitato del mondo. Il Ministero ha affermato che é in corso un inventario preciso degli oggetti rubati.
Il Louvre, che espone oltre 33.000 opere che spaziano tra antichità, scultura e pittura, dalla Mesopotamia, dall’Egitto e dal mondo classico ai maestri europei, ha una lunga storia di furti e tentate rapine.
Foto Italpress
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
La guerra a Gaza è finita: Israele e Hamas firmano piano di pace, l'annuncio di Trump
La folle rincorsa alle armi e la retorica bellica demoliscono lo stato sociale
Il ministro Israeliano: 'La provocazione Flotilla-Hamas si è conclusa, per gli attivisti o espulsione o carcere'
Netanyahu all'ONU: 'Il genocidio è una menzogna'Articoli Recenti
Italia per Gaza: dal 2023 oltre 100 milioni di aiuti umanitari
Il ruolo dell'Italia nella Gaza devastata
Premio Nobel per la Pace assegnato a Maria Corina Machado
Hamas: 'Pronti al rilascio degli ostaggi e ad avviare i negoziati'. Trump: 'Ora Israele interrompa bombardamenti'