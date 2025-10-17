Italia per Gaza: dal 2023 oltre 100 milioni di aiuti umanitari
Nell'ultimo Consiglio dei Ministri confermata l'adesione a food for Gaza e l'invio di altri 100 tonnellate di viveri
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Il corteo pro-Pal, la città paralizzata, la kefiah e il negazionismo su Hamas: così si rinuncia alla complessità
La folle rincorsa alle armi e la retorica bellica demoliscono lo stato sociale
Il ministro Israeliano: 'La provocazione Flotilla-Hamas si è conclusa, per gli attivisti o espulsione o carcere'
Netanyahu all'ONU: 'Il genocidio è una menzogna'
Hamas: 'Pronti al rilascio degli ostaggi e ad avviare i negoziati'. Trump: 'Ora Israele interrompa bombardamenti'Articoli Recenti
Il ruolo dell'Italia nella Gaza devastata
Premio Nobel per la Pace assegnato a Maria Corina Machado
E’ morto Robert Redford, aveva 89 anni
L'uccisione di Charlie Kirk scuote l'America