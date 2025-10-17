Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Italia per Gaza: dal 2023 oltre 100 milioni di aiuti umanitari

Nell'ultimo Consiglio dei Ministri confermata l'adesione a food for Gaza e l'invio di altri 100 tonnellate di viveri

Dopo il cessato il fuoco e la nuova fase di pace raggiunta ma ancora da consolidare, la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza è tutt'altro che è conclusa. l'Italia, anche nel Consiglio dei ministri di ieri, ha confermato il proprio impegno concreto attraverso l’iniziativa internazionale Food for Gaza, promossa dal Programma Alimentare Mondiale (WFP). Dall’inizio dell’emergenza, il governo italiano ha destinato oltre 100 milioni di euro a sostegno della popolazione palestinese, sotto forma di aiuti alimentari, sanitari e logistici.Un contributo che, come sottolineato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, è cresciuto costantemente negli ultimi tre anni, passando da 20 milioni di euro nel 2023, a 45 milioni nel 2024, fino a toccare la soglia dei 50 milioni nel 2025, rendendo l’Italia uno dei principali sostenitori europei dell’intervento umanitario nella regione.

Farina, camion e aiuti salvavita

Tra gli interventi più significativi figura la donazione di 800 tonnellate di farina, consegnate in collaborazione con il WFP, che hanno raggiunto la Striscia attraverso il corridoio umanitario via Giordania. Inoltre, l’Italia ha fornito al programma 15 camion IVECO, fondamentali per potenziare la rete di distribuzione degli aiuti.Una parte dei fondi è stata destinata anche agli aviolanci, operazioni logistiche complesse che hanno permesso di paracadutare direttamente a
Gaza oltre 100 tonnellate di derrate alimentari e beni di prima necessità.

L’assistenza medica: 196 bambini curati in Italia

Accanto al supporto alimentare, l’Italia ha attivato un piano di accoglienza sanitaria rivolto ai più fragili. Sono stati trasferiti nel nostro Paese 196 bambini palestinesi feriti o malati, accompagnati dalle loro famiglie, per un totale di oltre 650 persone accolte e curate in strutture ospedaliere italiane.

La nuova spedizione: 100 tonnellate in partenza

Proprio in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, il governo italiano ha annunciato la preparazione della più grande spedizione di aiuti alimentari dall’inizio della crisi: 100 tonnellate di beni raccolti grazie alla collaborazione tra Farnesina, WFP e organizzazioni della società civile.“Non possiamo voltare le spalle a chi ha fame. L’Italia fa la sua parte con determinazione e continuerà a farla”, ha dichiarato Tajani durante un intervento pubblico al Ministero degli Esteri.
