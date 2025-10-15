Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

L’Italia batte Israele, 3-0 in un clima spettrale. Azzurri ai playoff per i Mondiali

L’Italia batte Israele, 3-0 in un clima spettrale. Azzurri ai playoff per i Mondiali

La sicurezza aritmetica del secondo posto del girone che vale i playoff è accompagnata dalla doppietta di Retegui e da Mancini

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
È un’Italia che sa segnare e fare un piccolo passo avanti verso i Mondiali americani. Ma è anche l’Italia che dà l’idea di non essere ancora solida come Gennaro Gattuso vorrebbe. La sicurezza aritmetica del secondo posto del girone che vale i playoff è accompagnata dalla doppietta di Retegui, dal primo gol azzurro di Mancini e da qualche fragilità: finisce 3-0 contro Israele davanti ai 9.965 spettatori di Udine in un ‘Friuli’ blindato per le proteste dei movimenti pro-pal, che si sono parzialmente manifestate anche sugli spalti con i fischi al momento dell’inno degli ospiti. È la quarta vittoria consecutiva da ct per Gattuso, sicuramente la più importante finora, anche se il primo posto sembra essere saldo nelle mani di una Norvegia dominatrice del girone I con 18 punti e una differenza reti di +26. L’Italia ha tre lunghezze in meno e sa bene che lo scontro diretto del 16 novembre a San Siro difficilmente metterà in palio il primo posto utile per la qualificazione diretta. Per ora il Ct si gode i pregi dei suoi azzurri: la manovra, la riaggressione e la produzione offensiva (16 gol segnati in 4 gare).
Non sempre però la distanza tra i reparti è giusta, anzi al 28′ serve il miglior Donnarumma per negare il gol a Solomon dopo una rapida ripartenza israeliana.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
La pressione azzurra non è sfilacciata come quella che produsse il rocambolesco 4-5 di Debrecen, ma le occasioni di Israele sono tante. Anche i tifosi se ne accorgono. La partita – iniziata con il minuto di silenzio in memoria dei tre carabinieri rimasti uccisi nell’esplosione a Castel d’Azzano – si chiude con gli applausi che sanno anche di sospiro di sollievo per il risultato. Gattuso non ama la retroguardia a 3, ma senza Bastoni (squalificato) non esita a schierarla, affidandosi alle marcature preventive di Mancini contro i dribblomani israeliani. In attacco, senza Kean infortunato, spazio a Raspadori e Retegui. È l’ex Atalanta a sbloccare il risultato nel recupero del primo tempo, guadagnandosi e trasformando il rigore che cancella l’errore con l’Estonia. È il decimo gol azzurro del bomber dell’Al-Qadisiyya, che nella ripresa fa coppia con Pio Esposito, entrato al posto di uno spento Raspadori.
Al 59′ serve il solito Donnarumma per salvare l’Italia con un gran intervento d’istinto sul diagonale di Gloukh. L’estremo difensore non si prende la copertina solo perché Retegui decide di chiudere la gara in grande stile al 74′: scippa il pallone a Toriel, si coordina e lascia partire un tiro che si infila all’incrocio dei pali.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Nel finale si aprono gli spazi, ma Pio Esposito spreca l’occasione a due passi dalla porta su assist del solito Retegui. Ci pensa Mancini a firmare il tris nel recupero: colpo di testa e palla in rete. Festa anche per Piccoli e Cambiaghi, che si godono l’esordio. Forze fresche in più per un’Italia che tornerà in campo a novembre contro Moldavia e Norvegia.
Foto Italpress
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
La fine della guerra non basta, la Cgil: 'Boicottare partita Italia-Israele'

La fine della guerra non basta, la Cgil: 'Boicottare partita Italia-Israele'

'Emergenza urgenza Vignola, dal sindaco arrampicata sugli specchi che non regge'

'Emergenza urgenza Vignola, dal sindaco arrampicata sugli specchi che non regge'

La guerra a Gaza è finita: Israele e Hamas firmano piano di pace, l'annuncio di Trump

La guerra a Gaza è finita: Israele e Hamas firmano piano di pace, l'annuncio di Trump

'Liste d'attesa Ausl di Modena: la Corte dei Conti conferma le gravi carenze'

'Liste d'attesa Ausl di Modena: la Corte dei Conti conferma le gravi carenze'

Il terrorismo di Hamas e il genocidio di Israele: due mostri allo specchio

Il terrorismo di Hamas e il genocidio di Israele: due mostri allo specchio

Emergenza-Urgenza Vignola: la risposta al Pd è agli atti

Emergenza-Urgenza Vignola: la risposta al Pd è agli atti

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitaria

Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitaria

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Prima categoria, lo Spilamberto cambia: via Cavalli, arriva Santini

Prima categoria, lo Spilamberto cambia: via Cavalli, arriva Santini

Promozione, il Castelfranco perde col Bentivoglio ma la gara si rigiocherà

Promozione, il Castelfranco perde col Bentivoglio ma la gara si rigiocherà

Eccellenza, il Terre di Castelli esce definitivamente dalla crisi: 2-0 alla Fidentina

Eccellenza, il Terre di Castelli esce definitivamente dalla crisi: 2-0 alla Fidentina

Eccellenza, un altro colpo nel finale per la Cdr Mutina

Eccellenza, un altro colpo nel finale per la Cdr Mutina