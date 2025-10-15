L’Italia batte Israele, 3-0 in un clima spettrale. Azzurri ai playoff per i Mondiali
La sicurezza aritmetica del secondo posto del girone che vale i playoff è accompagnata dalla doppietta di Retegui e da Mancini
Non sempre però la distanza tra i reparti è giusta, anzi al 28′ serve il miglior Donnarumma per negare il gol a Solomon dopo una rapida ripartenza israeliana.
Al 59′ serve il solito Donnarumma per salvare l’Italia con un gran intervento d’istinto sul diagonale di Gloukh. L’estremo difensore non si prende la copertina solo perché Retegui decide di chiudere la gara in grande stile al 74′: scippa il pallone a Toriel, si coordina e lascia partire un tiro che si infila all’incrocio dei pali.
Foto Italpress
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera
Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'
Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'
Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitariaArticoli Recenti
Prima categoria, lo Spilamberto cambia: via Cavalli, arriva Santini
Promozione, il Castelfranco perde col Bentivoglio ma la gara si rigiocherà
Eccellenza, il Terre di Castelli esce definitivamente dalla crisi: 2-0 alla Fidentina
Eccellenza, un altro colpo nel finale per la Cdr Mutina